Опросы: "Ликуд" и "Кахоль Лаван" ведут борьбу за лидерство, коалиции нет ни у кого

Вечером в воскресенье, 1 сентября, телеканал "Кан 11" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения KANTAR.

По данным опроса, если бы выборы в Кнессет 22-го созыва состоялись сегодня, то партия "Ликуд" набрала бы 32 мандата, сохраняя позицию крупнейшей фракции в Кнессете. "Кахоль Лаван" набирает 31 мандат, а третье место занимает Объединенный арабский список с 11 мандатами. "Ямина" во главе с Айелет Шакед набирает 10, НДИ – 9, ШАС, "Яадут а-Тора" и "Демократический лагерь" – по 7, "Авода" – "Гешер" – 6 мандатов. "Оцма Иегудит" не проходит электоральный барьер, набирая 2,9% голосов. Для прохождения в Кнессет необходимо набрать 3,25%.

Блок правых и религиозных партий без НДИ набирает 56 мандатов, блок левоцентристских партий, включая Объединенный арабский список, набирает 55 мандатов. Судьба будущей коалиции по-прежнему остается в руках НДИ.

45% опрошенных заявили, что считают удовлетворительными действия премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что касается разрешения кризиса на северной границе. Такой же процент респондентов заявили, что недовольны действиями Нетаниягу в этом вопросе. Опрос проводился до эскалации, имевшей место 1 сентября.

В свою очередь подавляющее большинство опрошенных недовольны действиями Нетаниягу в том, что касается сектора Газы. 61% респондентов дал отрицательную оценку его деятельности, от 32% - был получен положительный отклик.

64% заявили, что нападки Нетаниягу на телеканал "Кешет", его журналистов и руководителей, являются недостойными. Лишь 18% одобрили высказывания премьер-министра.

Канал "Решет" опубликовал результаты опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом. По данным этого опроса, если бы выборы состоялись сегодня, то блок "Кахоль Лаван" набрал бы 32 мандата, став крупнейшей фракцией парламента. "Ликуд" набрал бы 31 мандат. Третье место в этом опросе занимает НДИ, набирая 11 мандатов. "Ямина" и Объединенный арабский список набирают по 10, "Демократический лагерь" и "Яадут а-Тора" – по 7, ШАС и "Авода" – "Гешер" – по 6.

"Оцма Иегудит" и в этом опросе не проходит электоральный барьер, получая 2,8% голосов.

Праворелигиозный блок набирает в опросе профессора Фукса 54 мандата. Левоцентристский, включая Объединенный арабский список – 55 мандатов.

59% опрошенных убеждены, что решения в сфере безопасности принимаются под влиянием тех или иных электоральных соображений, 26% считают, что у выборов нет влияния на решения в сфере безопасности, 15% не имеют мнения по этому вопросу.

27% опрошенных заявили, что хотили бы видеть Гидеона Саара на посту главы "Ликуда", когда Нетаниягу уйдет из политики. 8% назвали Гилада Эрдана, 6% - Юлия Эдельштейна, 5% - Мири Регев и 4% - Исраэля Каца.