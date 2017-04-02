Ультраортодоксы угрожают парализовать движение в районе аэропорта Бен Гурион

В воскресенье, 2 апреля, так называемый "Комитет по спасению мира Торы", организующий демонстрации ультраортодоксов, объявил о намерении расширить акции протестов и провести марш в районе аэропорта Бен Гурион.

"В ближайшие дни мы рекомендуем всем внимательно следить за сообщениями, чтобы иметь возможность изменить дату полета или прибыть в аэропорт за много часов до вылета и не застрять в ожидающихся пробках", - говорится в сообщении, распространенном активистами ультраортодоксального движения.

28 марта в Иерусалиме состоялась демонстрация ультраортодоксов, принадлежащих к так называемому "Иерусалимскому крылу". Участники митинга, в котором приняли участие более десяти тысяч человек, протестовали против задержания харедим, которые не явились на призывные пункты и были объявлены дезертирами, а также против самой попытки призвать ультраортодоксов в ЦАХАЛ. "Мы пережили египетского фараона, инквизицию, Гитлера, переживем и вас, - заявил ведущий митинга. – Мы наполним тюрьмы, как наполняли тюрьмы в галуте".

На протяжении нескольких дней, предшествовавших демонстрации, в населенных пунктах, где проживает ультрарелигиозное население, распространялись листовки и памфлеты с призывами явиться на демонстрацию и "отстоять мир Торы". Организаторы митинга заявляют: "ЦАХАЛ – это единственная армия мира, которая пытается изменить идеологию своих солдат. Нигде в мире не дошли до такой низости. Истинная цель армии – сжечь еврейское наследие и святость народа Израиля".