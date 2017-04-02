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В Израиле

Силы безопасности опечатали в Шхеме книжный магазин, в котором производили взрывчатку

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 08:32 блог версия для печати фото
На месте операции, ночь на 2 апреля 2017 года
На месте операции, ночь на 2 апреля 2017 года
На месте операции, ночь на 2 апреля 2017 года

В ночь на воскресенье, 2 апреля, силы безопасности опечатали в Шхеме книжный магазин, в котором производились взрывчатые вещества.

Согласно опубликованной информации, взрывчатка из этой мастерской использовалась террористами, задержанными в декабре 2016 года. Тогда общая служба безопасности (ШАБАК) задержала более двадцати активистов организации ХАМАС. Они готовили теракты в Иерусалиме и Хайфе.

По сведениям служб безопасности, в период с мая по август 2016 года в Шхеме действовала подпольная мастерская, где было произведено около 7 килограммов триацетонатрипероксида (TATP), несколько "поясов-шахидов" и взрывные устройства.

Для осуществления терактов в многолюдных местах в Хайфе и Иерусалиме были завербованы четыре палестинских араба.

Кроме того, группировка планировала использовать взрывные устройства для осуществления терактов на автовокзалах и железнодорожных станциях.

В конце марта в Иудее и Самарии военные и спецслужбы могут проводить превентивные операции в связи с угрозами со стороны ХАМАСа в Газе после убийстве активиста этой организации Мазена Фукахи. Вскоре, в дни праздника Песах ЦАХАЛ блокирует палестинские территории.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 апреля 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 2 апреля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2016 г.
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