Силы безопасности опечатали в Шхеме книжный магазин, в котором производили взрывчатку

В ночь на воскресенье, 2 апреля, силы безопасности опечатали в Шхеме книжный магазин, в котором производились взрывчатые вещества.

Согласно опубликованной информации, взрывчатка из этой мастерской использовалась террористами, задержанными в декабре 2016 года. Тогда общая служба безопасности (ШАБАК) задержала более двадцати активистов организации ХАМАС. Они готовили теракты в Иерусалиме и Хайфе.

По сведениям служб безопасности, в период с мая по август 2016 года в Шхеме действовала подпольная мастерская, где было произведено около 7 килограммов триацетонатрипероксида (TATP), несколько "поясов-шахидов" и взрывные устройства.

Для осуществления терактов в многолюдных местах в Хайфе и Иерусалиме были завербованы четыре палестинских араба.

Кроме того, группировка планировала использовать взрывные устройства для осуществления терактов на автовокзалах и железнодорожных станциях.

В конце марта в Иудее и Самарии военные и спецслужбы могут проводить превентивные операции в связи с угрозами со стороны ХАМАСа в Газе после убийстве активиста этой организации Мазена Фукахи. Вскоре, в дни праздника Песах ЦАХАЛ блокирует палестинские территории.





