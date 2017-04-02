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15:53 Минфин рассказал, сколько зарабатывают 400 самых богатых израильтян
В Израиле

Минфин рассказал, сколько зарабатывают 400 самых богатых израильтян

время публикации: 15:53 | последнее обновление: 19:13 блог версия для печати фото
Минфин рассказал, сколько зарабатывают 400 самых богатых израильтян
Минфин рассказал, сколько зарабатывают 400 самых богатых израильтян
Минфин рассказал, сколько зарабатывают 400 самых богатых израильтян

В составленный минфином ТОП-400 вошли израильтяне с ежегодным доходом, превышающим 36 миллионов шекелей. Этот так называемый клуб самых богатых израильтян состоит в основном из мужчин: представительницы прекрасного пола составляют не более 11%.

Самые обеспеченные и удачливые мужчины предпочитают жить в Тель-Авиве. Их средний возраст – 56 лет, а ежегодный доход – 36,8 миллиона шекелей, передает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Минфин уточняет: 53% самых богатых израильтян живут в Тель-Авиве, 8,5% - в Хайфе, 6% – в Иерусалиме. Таким образом, около 79,5% наиболее обеспеченных налоговых резидентов живут в центре страны, 2,3% – на севере, около 0,8% – в Иудее и Самарии, и остальные – на юге.

По данным минфина, "члены клуба самых богатых израильтян" зарабатывают приблизительно в 290 раз больше, чем средний израильтянин, а отдают государству в виде налогов в 400 раз больше, чем средний гражданин. Таким образом, на них приходится около 4% прямых налогов, которые поступают в казну от граждан.

По данным минифина, в Израиле проживают около десяти бизнесменов, с мега-доходами, составляющими около 320 миллионов шекелей в год.

Отметим, что в отчете минфина нет имен и фамилий, а также не упоминаются названия фирм, принадлежащих бизнесменам из ТОП-400.



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