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В Израиле

Около Хеврона конфискован чемодан с 800 тысячами фальшивых долларов

время публикации: 15:41 | последнее обновление: 16:38 блог версия для печати фото
Около Хеврона конфискован чемодан с 800 тысячами фальшивых долларов
Деревня Ятта
Около Хеврона конфискован чемодан с 800 тысячами фальшивых долларов
ВСЕ ФОТО

В воскресенье, 2 апреля, сотрудники полиции совместно с бойцами бригады "Йегуда" в ходе операции в деревне Ятта, к югу от Хеврона, конфисковали чемодан, в котором находились пачки со 100-долларовыми банкнотами.

Как сообщает пресс-служба полиции, в общей сложности были конфискованы банкноты на общую сумму 800 тысяч долларов. Однако, как показала экспертиза, речь идет о фальшивых деньгах.

Задержан 35-летний местный житель, которому, по всей видимости, принадлежал этот чемодан.

Для какой цели предназначались эти поддельные банкноты, пока неясно.

Отметим, что конфискация такого количества фальшивой валюты – необычное событие при проведении операций в Палестинской автономии. Деньги могли быть предназначены для обмена на настоящие купюры, но не исключено, что они предназначались для выплат боевикам, которых пытались ввести в заблуждение высоким качеством печати банкнот.

В деревне Ятта очень сильно влияние террористической организации ХАМАС. Именно из этой деревни был Халид Махамрэ, один из боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама", совершивших теракт летом 2016 года в туристическом центре "Сарона". Еще один житель этой деревни Юнас Зин принимал участие в планировании этого теракта, жертвами которого стали четверо израильтян и более 40 получили ранения.



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