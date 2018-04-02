ЦАХАЛ оставляет без изменений инструкции по открытию огня на границе с Газой

ЦАХАЛ не намерен вносить изменения в приказы о правилах открытия огня в ходе столкновений возле разделительного забора в секторе Газы, сообщает в понедельник, 2 апреля, Янив Кобович в газете "Гаарец" со ссылкой на анонимные источники в южном округе.

Согласно опубликованной информации, дислокация снайперов на границе с сектором также останется неизменной. "В случае новых столкновений около разделительного забора мы будем действовать так же, как в минувшую пятницу", – заявляют источники. В армии отмечают, что главной задачей сил, дислоцированных на границе с сектором, остается пресечение попыток жителей Газы проникнуть на территорию Израиля.

В то же время в ЦАХАЛе отмечают, что будут тщательно изучены утверждения, согласно которым среди арабов, убитых во время "марша миллионов", были те, кто не представляли сиюминутной угрозы.

1 апреля продолжались демонстрации арабов около разделительного забора на территории сектора Газы. По сообщениям армейских источников, примерно 400 человек участвовали в демонстрациях, проходивших в четырех различных районах сектора. Несколько раз военнослужащие были вынуждены открыть огонь, чтобы предотвратить приближение участников акций к забору. По утверждению минздрава правительства ХАМАС в секторе, не менее девяти человек получили пулевые ранения, один из пострадавших, житель Хан-Юниса, находится в критическом состоянии. В пресс-службе ЦАХАЛа не комментируют эту информацию.

Добавим, что утром 1 апреля неподалеку от разделительного забора с израильской стороны был задержан житель Газы, проникший с территории сектора. При обыске у него не было обнаружено оружие. Задержанный передан силам безопасности для следствия.

Первый день "марша миллионов" в Газе

В пятницу, 30 марта, ХАМАС организовал на границе сектора Газы "марш миллионов" ("марш возвращения"). ХАМАС заявлял о затрате 10 миллионов долларов на организацию этой акции. По оценке ЦАХАЛа, в массовой акции протеста, декларированной целью которой был прорыв границы, приняли участие около 30 тысяч человек. Военные были вынуждены применить силу.

Согласно данным минздрава Газы, 30 марта около границы Газы в результате действий ЦАХАЛа погибли 16 человек (15 непосредственно во время "марша возвращения", еще один накануне ночью, когда "собирал петрушку" около пограничного забора). Около 1500 человек пострадали (в основном речь идет о получивших поражение слезоточивым газом).

Среди убитых нет женщин и детей. Все погибшие были молодыми мужчинами. ЦАХАЛ подчеркивает, что не менее 10 из них были боевиками террористических группировок. "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) признали, что пятеро убитых были командирами и боевиками этой группировки.





