Израиль и ООН пришли к соглашению о депортации шестнадцати тысяч нелегалов

Израиль пришел к соглашению с агентством ООН по делам беженцев о депортации из страны 16 тысяч африканских нелегалов.

Как сообщили из канцелярии премьер-министра, агентство по делам беженцев обеспечит выезд более чем 16 тысяч нелегалов в западные страны. Израиль со своей стороны предоставит остальным нелегалам, число которых также составляет примерно 16 тысяч, временный вид на жительство сроком на пять лет. По утверждению представителей правительства, вид на жительство в Израиле получат те, кто в любом случае не был бы депортирован. "Это соглашение, которое будет осуществлено под эгидой ООН и международного сообщества, позволяет удалить из страны больше нелегалов, чем было предусмотрено предыдущим планом", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Отмечается, что это соглашение утверждено юридическим советником правительства, и оно соответствует международному законодательству и действующей в мире практике.

В соответствии c достигнутым соглашением, правительство Израиля возьмет на себя проект расселения нелегалов по всей стране, их профессиональную ориентацию и переподготовку, а также помощь в трудоустройстве.

В сообщении канцелярии главы правительства отмечается, что достигнутое соглашение отменяет необходимость в принудительной депортации.

Одновременно из канцелярии Нетаниягу передали, что принято решение о создании управления по восстановлению южного Тель-Авива. Возглавит это управление руководитель Национального штаба по решению жилищной проблемы Авигдор Ицхаки.

Корреспондент 10-го канала израильского телевидения Гили Коэн утверждает, что отказаться от плана по депортации нелегалов в третьи страны вынудила еврейская община США. Согласно этому источнику, посол Израиля в США Рон Дермер беседовал по телефону с Нетаниягу, разъясняя ему, позицию еврейской общины в Америке и то, почему план правительства невозможно реализовать.

В канцелярии главы правительства в Иерусалиме состоялся брифинг, на котором Биньямин Нетаниягу и министр внутренних дел Арье Дери объявили об отмене программы по насильственной депортации мигрантов из стран Африки.

Биньямин Нетаниягу заявил, что в настоящих условиях соглашение с агентством ООН является лучшим решением проблемы. Премьер-министр говорил о том, что он также надеялся, что удастся выслать из страны всех мигрантов из стран Африки, но в последний момент выяснилось, что "третья страна" не в состоянии принять беженцев, было необходимо срочно искать другое решение проблемы, поскольку план депортации был "забракован" Высшим судом справедливости.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава МВД Арье Дери обратили внимание журналистов на то, что Израиль - это единственная страна, которой агентство ООН по делам беженцев согласилось помочь. По их словам, в начале переговоров представители ООН предлагали план, согласно которому на каждого отправленного в страны Европы беженца - четверо должны были остаться в Израиле. Правительству удалось договориться о формуле 1:1, когда на каждого отправленное на Запад беженца приходится один, который остается в Израиле.

Среди стран, которые могут принять высылаемых из Израиля граждан Эритреи и Судана, Биньямин Нетаниягу назвал Канаду, Италию и Германию.

Глава правительства и глава МВД говорили о том, что деньги, сэкономленные после закрытии лагеря "Холот" будут потрачены на восстановление южных кварталов Тель-Авива. При этом Арье Дери пообещал, что в ближайшее время он воспользуется имеющимися у него полномочиями для того, чтобы решить, где будут жить и работать оставшиеся в Израиле мигранты.

Кроме того, Арье Дери отметил, что МВД продолжит усилия по высылке оставшихся в стране эритрейцев и суданцев, предложив им различные программы, стимулирующие отъезд.





