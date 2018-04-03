Нетаниягу приостановил соглашение c ООН о депортации нелегалов

Спустя всего несколько часов после пресс-конференции, на которой было представлено соглашение с агентством ООН по делам беженцев, глава правительства Биньямин Нетаниягу в своем Facebook написал, что он приостанавливает процесс его реализации.

Отметим, что решение было принято на фоне резкой критики, которой подвергся Биньямин Нетаниягу за это соглашение. Представители правого лагеря критиковали план за то, что более 16.000 граждан Эритреи и Судана должны были остаться в Израиле как минимум на пять лет и получить временный статус. Министр образования и лидер партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет заявил, что "соглашение превращает Израиль в рай для нелегалов". Он потребовал представить соглашение на обсуждение правительства.

Министр финансов Моше Кахлон также заявил, что впервые услышал о договоренности с агентством ООН, и выразил недовольство тем, что решение принималось в узком кругу.

Особое негодование соглашение вызвало у жителей южного Тель-Авива, которые заявили, что для них ничего не изменится, так как африканцы, многие из которых являются мусульманами, останутся их соседями.

В своем Facebook Биньямин Нетаниягу попросил принять во внимание то обстоятельство, что в течение двух лет он вел переговоры с Руандой, "третьей страной", о приеме высылаемых из Израиля нелегалов. И это был единственный способ очистить страну от мигрантов после того, как все другие способы не увенчались успехом. После того, как от Руанды было получено согласие, началась депортация. Однако в последние недели под давлением фонда "Керен а-Хадаша ле-Исраэль" и различных структур Евросоюза, Руанда отказалась от взятых на себя обязательств и заявила, что готова принять только тех, кто добровольно покидает Израиль. Депортация стала невозможна.

"В этих обстоятельствах я принял решение, несмотря ни на что, добиваться нового соглашения", - пишет глава правительства.

"Но тем не менее, я прислушиваюсь к вам, и, в первую очередь, к жителям южного Тель-Авива. Поэтому я решил, что завтра вместе с главой МВД Арье Дери мы встретимся с жителями южного Тель-Авива. В настоящий момент я приостанавливаю процесс реализации соглашения. После встречи с жителями Тель-Авива я вынесу соглашение на дополнительное обсуждение".

Во вторник, 2 апреля, было объявлено о том, что Израиль пришел к соглашению с агентством ООН по делам беженцев о депортации из страны 16 тысяч африканских нелегалов.

Согласно соглашению, агентство по делам беженцев обеспечит выезд более чем 16 тысяч нелегалов в западные страны. Израиль со своей стороны предоставит остальным нелегалам, число которых также составляет примерно 16 тысяч, временный вид на жительство сроком на пять лет. По утверждению представителей правительства, вид на жительство в Израиле получат те, кто в любом случае не был бы депортирован.

Представляя соглашение на пресс-конференции в Иерусалиме, Биньямин Нетаниягу говорил: если бы не был построен забор на границе с Египтом, то за десять лет количество африканских мигрантов в Израиле достигло миллиона. Это представляло угрозу для еврейского и демократического характера государства.

К окончанию строительства забора в Израиле находились 60 тысяч африканских нелегалов, многие из них поселились в южном Тель-Авиве и в центре страны. Правительству удалось выдворить более 20 тысяч нелегалов. В стране осталось около 35 тысяч граждан Судана и Эритреи.

После отказа Руанды принять депортируемых африканцев, по словам Нетаниягу, Израиль оказался в ловушке. БАГАЦ постановил, что раз нет "третьей страны", готовой принять африканцев, все они останутся в Израиле.

"Мы снова не пошли на уступки. Я должен отметить действия главы Совета национальной безопасности Меира Бен-Шабата, который по моему поручению действовал быстро и решительно, чтобы достичь соглашения с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. В соответствии с уникальным соглашением с государством Израиль, 16250 человек будут выдворены в самые передовые страны, такие как Канада, Германия или Италия. УВКБ ООН взяло на себя обязательства по организации депортации и даже финансирование. Вначале они требовали, чтобы за каждого выехавшего четверо оставались в статусе временного жителя. Мы с этим не согласились и в итоге достигли следующей договоренности: один выезжает - один остается. То есть, обязательства взаимны: вы вывозите 16250 - мы оставляем 16250 в качестве временных жителей. Это позволяет за 18 месяцев вывезти 6000 человек из южного Тель-Авива и окрестностей", - сообщил глава правительства на пресс-конференции.





