Выбор читателей NEWSru.co.il за неделю до голосования: НДИ обходит "Ликуд"

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Выборы 2019: политические предпочтения за неделю до голосования".

В опросе, который проводился в течение одних суток, 1-2 апреля, приняли участие 5.082 респондента (4.200 из них ответили на все 23 вопроса).

Опрос предназначался исключительно для граждан Израиля. Почти 99% респондентов соответствуют этому критерию.

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что большинство наших читателей – 59% – определяют свои политические взгляды как умеренно правые (правоцентристские). 20% относят себя к крайне правым, 12% – к центристам, 3% – к умеренно левым (левоцентристам), менее 1% – к крайне левым. 5% затрудняются с определением своих политических взглядов. Эти показатели незначительно меняются от опроса к опросу.

89% опрошенных заявили, что уже определились с тем, за какую партию голосовать на выборах в Кнессет 21-го созыва (в ходе опроса 25 февраля таких было 88%, 1 февраля – 84%). 5% еще не определились. 3% говорят, что не будут голосовать. 3% затруднились с ответом.

Был также задан вопрос: "Знаете ли вы точно, куда идти для участия в выборах и как голосовать?" 92% ответили: "Да". Но 6% ответили: "Нет".

50% важно присутствие русскоязычных кандидатов в списке партии, для 45% это значения не имеет.

Распределение голосов по партиям и блокам

Главный вопрос звучал так: "За какую партию или блок вы намерены голосовать на выборах в Кнессет 21-го созыва?"

"Наш дом Израиль" (Либерман) – 36% (25 февраля – 28%, 1 февраля – 24%). Ход голосования: 1000 респондентов – 40%, 2000 – 40%, 3000 – 39%, 4000 – 38%.

"Ликуд" (Нетаниягу) – 28% (25 февраля – 33%, 1 февраля – 31%). Ход голосования: 1000 – 25%, 2000 – 24%, 3000 – 24%, 4000 – 25%.

"Кахоль Лаван" (Ганц, Лапид, Яалон, Ашкенази) – 13% (25 февраля – 14%, 1 февраля в общей сложности "Хосэн ле-Исраэль" и "Еш Атид" набирали 23%)

"Зеут" (Фейглин) – 7%.

"А-Ямин а-Хадаш" (Шакед, Беннет) – 3%.

"Кулану" (Кахлон) – 3%.

"Ихуд Мифлагот а-Ямин" (Перец/Смотрич/Бен-Ари) – 2%

МЕРЕЦ (Зандберг) – 1%.

Прочие партии набрали менее 1% голосов наших читателей.

Отметим, что за последний месяц заметно снизилась популярность "Ликуда" и выросла популярность НДИ среди читателей NEWSru.co.il. Возможные причины: отсутствие рекламы "Ликуда" на фоне активной рекламы НДИ на нашем сайте, ситуация вокруг сектора Газы и переговоры с ХАМАСом, обвинения в адрес Нетаниягу.

По оценке ряда политологов, голосование русскоязычных избирателей может определять до 17-18 из 120 депутатских мандатов в Кнессете. Если так, то данная категория избирателей могла бы на сегодняшний день принести пять-семь мандатов партии НДИ, четыре-шесть – "Ликуду", два-четыре – блоку "Кахоль Лаван", один-два – партии "Зеут", по одному мандату – партиям "А-Ямин а-Хадаш", "Кулану" и блоку "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Другие партии и блоки "целые русские мандаты" не получают.

Результат зависит от того, насколько высокой будет явка на избирательные участки. Некоторые политологи считают, что, из-за невысокой (по сравнению со средней по стране) явки русскоязычных избирателей на участки в день выборов, в реальности эта категория определяет не более 15-16 мандатов: тогда НДИ получает не больше пяти "русских" мандатов, "Ликуд" – не более четырех, "Кахоль Лаван" – не более трех, один-полтора – получит "Зеут", "А-Ямин а-Хадаш", "Кулану" и блоку "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – в лучшем случае, по одному мандату.

Подчеркнем, что речь идет о приблизительной оценке.

Распределение голосов по полу, возрасту, доходу

Соотношение мужчин и женщин среди участников этого опроса – примерно 2:1 (68% мужчин, 32% женщин). По полу распределение голосов таково (по мере снижения процента женщин): "Кулану" – 62% мужчин, 38% женщин, "Ликуд" – 64% мужчин, 36% женщин, МЕРЕЦ – 70%/30%, "Кахоль Лаван" – 71%/29%, НДИ – 74%/26%, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 77%/23%, "А-Ямин а-Хадаш" – 78%/22%, "Яадут а-Тора" – 78%/22%, "Зеут" – 82%/18%, "Авода" – 90%/10%. Показатель по ШАС – 75%/25%, но, так как за эту партию проголосовали всего 4 респондента, учитывать эти данные в общем распределении вряд ли имеет смысл.

Таким образом, выше среднего показателя поддержкой русскоязычных женщин пользуются только две партии – "Кулану" и "Ликуд".

Соотношение респондентов старше 60 и младше 60 лет среди участников этого опроса – примерно 1:1 (52%/48%). По возрасту избирателей, от самых "молодых" к самым "старым", распределение таково: "Авода" – 80% младше 60 лет, 20% старше 60 лет, "Яадут а-Тора" – 79%/21%, МЕРЕЦ – 75%/25%, "Зеут" – 74%/26%, "Кахоль Лаван" – 66%/34%, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 66%/34%, "Кулану" – 64%/36%, "А-Ямин а-Хадаш" – 50%/50%, "Ликуд" – 42%/58%, НДИ – 36%/64%. Все 4 респондента, проголосовавших за ШАС, младше 60 лет.

Таким образом, "самые старые" русскоязычные избиратели у партий НДИ и "Ликуд".

Соотношение тех, кто зарабатывает в среднем больше 10.000 шекелей в месяц (брутто), и тех, чей доход меньше этого показателя (близкого к среднему в целом по Израилю) – примерно 7:10 (42%/58%). По среднему доходу избирателей, от высокого к низкому, распределение оказалось таким: "Авода" – 61% зарабатывают больше 10.000 шекелей в месяц, 39% зарабатывают меньше этой суммы, "А-Ямин а-Хадаш" – 59%/41%, "Зеут" – 52%/48%, МЕРЕЦ – 49%/51%, "Кахоль Лаван" – 45%/55%, "Ликуд" – 44%/56%, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 43%/57%, "Яадут а-Тора" – 40%/60%, "Наш дом Израиль" – 36%/64%, "Кулану" – 35%/65%.

Таким образом, "самые бедные" русскоязычные избиратели у партий "Кулану" и НДИ.

Как голосуют новые репатрианты последних пяти лет

В рамках данного опроса мы попытались определить, насколько отличаются политические предпочтения новых репатриантов последних пяти лет от предпочтений "среднего" русскоязычного израильтянина. Среди респондентов было около 300 участников, репатриировавшихся в течение последних пяти лет. Поскольку речь не идет о строгой выборке, оценка, приведенная ниже, не очень показательна. Тем не менее, мы решили опубликовать эти цифры.

Наибольшую поддержку среди новых репатриантов последних пяти лет получила партия "Ликуд" – 34% (напомним, что в целом ее поддержали 28% участников этого опроса).

За НДИ проголосовали 29% респондентов из числа репатриантов последних пяти лет (36% в целом по результатам опроса).

15% респондентов этой категории проголосовали за партию "Кахоль Лаван" (13% в целом).

9% отдали свои голоса партии "Зеут" (7% в целом).

5% за "Кулану" (3%).

2% за "Ихуд Мифлагот а-Ямин" (2%).

2% за МЕРЕЦ (1%).

2% за "А-Ямин а-Хадаш" (3%).

1% за "Яадут а-Тора" (менее 1% в целом).

"Авода" и ШАС получили поддержку менее 1% респондентов этой категории.

Вместе "Ликуд" и НДИ получают 63% голосов новых репатриантов последних лет. В целом по результатам этого опроса данные партии набирают 64% голосов. Третья по популярности среди "русских" партия "Кахоль Лаван" имеет примерно такую же поддержку "новеньких", как и в целом по результатам опроса.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что политические предпочтения новых репатриантов последних пяти лет мало отличаются от политических предпочтений русскоязычных израильтян в целом. К аналогичному выводу мы пришли два года назад, анализируя результаты опроса, проведенного по заказу нашей редакции институтом Public Opinion Research of Israel (PORI).

Выбор премьер-министра и ключевых министров

В ходе опроса участникам было предложено выбрать лучшего, на их взгляд, премьер-министра, министра обороны, министра просвещения, министра финансов, министра иностранных дел и министра внутренних дел. Во время проведения опроса рядом с именем кандидата не указывалось название партии. При подведении итогов партии рядом с именем названы.

Премьер-министр: 44% опрошенных за Биньямина Нетаниягу ("Ликуд"), 17% – за Авигдора Либермана (НДИ), 7% – за Бени Ганца ("Кахоль Лаван"), 7% – за Яира Лапида ("Кахоль Лаван"), 4% – за Исраэля Каца ("Ликуд"), 4% – за Моше Фейглина ("Зеут"), 4% – за Гидеона Саара ("Ликуд"), 2% – за Айелет Шакед ("А-Ямин а-Хадаш"), 2% – за Моше Кахлона ("Кулану"). За остальных – менее 1%.

Министр обороны: 39% – за Авигдора Либермана (НДИ), 9% – за Нафтали Беннета ("А-Ямин а-Хадаш"), 8% – за Габи Ашкенази ("Кахоль Лаван"), 7% – за Йоава Галанта ("Ликуд"), 6% – за Бени Ганца ("Кахоль Лаван"), 5% – за Биньямина Нетаниягу ("Ликуд"), 3% – за Моше Яалона ("Кахоль Лаван").

Министр просвещения: 23% – за Зеэва Элькина ("Ликуд"), 17% – за Гидеона Саара ("Ликуд"), 8% – за Моше Фейглина ("Зеут"), 8% – за Яира Лапида ("Кахоль Лаван"), 6% – за Нафтали Беннета ("А-Ямин а-Хадаш"), 4% – за Бецалеля Смотрича "Ихуд Мифлагот а-Ямин", 3% – за Тамар Зандберг (МЕРЕЦ).

Министр финансов: 30% – за Моше Кахлона ("Кулану"), 21% – за Биньямина Нетаниягу ("Ликуд"), 7% – за Яира Лапида, 5% – за Моше Фейглина ("Зеут"), 2% – за Ярива Левина ("Ликуд").

Министр иностранных дел: 24% – за Биньямина Нетаниягу ("Ликуд"), 16% – за Гидеона Саара ("Ликуд"), 16% – за Авигдора Либермана (НДИ), 12% – за Исраэля Каца ("Ликуд"), 7% – за Ципи Хотовели ("Ликуд"), 2% – за Бени Ганца ("Кахоль Лаван").

Министр внутренних дел: 28% – за Авигдора Либермана (НДИ), 12% – за Гилада Эрдана ("Ликуд"), 12% – за Айелет Шакед ("А-Ямин а-Хадаш"), 3% – за Арье Дери (ШАС), 2% – за Амира Переца ("Авода").

Министр юстиции: 42% – за Айелет Шакед ("А-Ямин а-Хадаш"), 4% – за Итамара Бен-Гвира ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"), 3% – за Бецалеля Смотрича ("Ихуд Мифлагот а-Ямин"), 2% – за Ярива Левина ("Ликуд"), 2% – за Мейрав Михаэли ("Авода"), 1% – за Цви Хаузер ("Кахоль Лаван").

Министр транспорта: 55% – за Исраэля Каца ("Ликуд"), 6% – за Одеда Форера (НДИ), 1% – за Ицика Шмули ("Авода"), 1% – за Ави Нисанкорена ("Кахоль Лаван").

Примечательно, что наши читатели по многим позициям отдают предпочтение тем, кто занимает указанную должность в настоящее время. Это касается выбора премьер-министра, министра финансов, министра юстиции, министра транспорта. Министром обороны они хотят видеть Либермана, занимавшего этот пост в 2016-2018 годах и вновь претендующего на роль руководителя оборонного ведомства. Ему же они готовы доверить МВД. При этом лучшим главой МИДа наибольшее число опрошенных называют Нетаниягу. Отметим также, что министром просвещения участники опроса предпочитают видеть Зеэва Элькина.

Коалиция

Респондентам был задан вопрос: "Какие партии вы хотели бы видеть в будущей правящей коалиции?" Большинство назвало только три партии: "Ликуд" – 76%, НДИ – 71%, "Кулану" – 52%. Далее следуют: "А-Ямин а-Хадаш" – 41%, "Зеут" – 35%, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 30%, "Кахоль Лаван" – 30%.

Был задан вопрос: "Какие партии вы категорически не хотели бы видеть в будущей правящей коалиции?" Большинство против следующих партий: РААМ-БАЛАД – 73%, ХАДАШ-ТААЛ – 72%, МЕРЕЦ – 66%, ШАС – 66%, "Яадут а-Тора" – 58%, "Кахоль Лаван" – 31%.

Отметим примерно равное число тех, кто против, и тех, кто за присутствие в коалиции партии "Кахоль Лаван". Складывается впечатление, что примерно половина опрошенных, если не большинство, не должны возражать против правительства национального единства с участием "Ликуда" и "Кахоль Лаван", если в этом правительстве не будет ультрарелигиозных партий и крайне левых (как было после выборов в Кнессет 19-го созыва). Но только 27% ответили утвердительно на вопрос "Поддерживаете ли вы идею создания "правительства национального единства" с участием "Ликуда" и "Кахоль Лаван"?" 50% высказались категорически против. 23% не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

Прогнозы

60% опрошенных считают, что наибольшее число мандатов наберет по итогам выборов партия "Ликуд". 15% полагают, что наибольшее число мандатов получит партийный блок "Кахоль Лаван". 11% прогнозируют равное число мандатов "Ликуда" и "Кахоль Лаван".

Почти 72% уверены, что после выборов Нетаниягу сохранит за собой пост главы правительства. Только 9% верят в том, что премьером станет Ганц. Менее 4% считают, что Нетаниягу и Ганц договорятся о ротации на посту премьер-министра.





