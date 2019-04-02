Политическая карта Израиля за неделю до выборов

Ровно через семь дней, 9 апреля, состоятся выборы в Кнессет 21-го созыва. Так выглядит политическая карта за неделю до окончания предвыборной кампании.

"Ликуд". Партия власти продолжает упорную борьбу с "Кахоль Лаван" за титул крупнейшей партии в Кнессете 21-го созыва. В большинстве опросов "Кахоль Лаван" лидирует, однако блок партий, которые порекомендуют Нетаниягу на пост премьер-министра, сохраняет стабильное большинство и постепенно увеличивает его. В оставшиеся дни "Ликуду" предстоит решить непростую дилемму: как, с одной стороны, не позволить "Кахоль Лаван" увеличить разрыв в свою пользу, а с другой – "не обесточить" небольшие партии правого лагеря, провал которых лишит Нетаниягу возможности сформировать коалицию.

"Кахоль Лаван". Главная проблема Бени Ганца – отсутствие блока, который мог бы предотвратить передачу полномочий формирования правительства Биньямину Нетаниягу. Без такого блока даже победа с большим отрывом станет для Ганца, Лапида и Яалона лишь утешительным призом. В "Кахоль Лаван" рассчитывают, что в случае уверенной победы, они смогут привлечь на свою сторону одну из небольших правых партий, а также "Кулану" во главе с Моше Кахлоном, пообещав ему портфель министра финансов. В случае маловероятного расторжения соглашения о ротации с Яиром Лапидом, "бело-голубые" получат базу для переговоров с ультраортодоксами. В настоящий момент шансы Ганца сформировать правительство выглядят крайне невысокими.

"Авода". Ави Габай обозначил главного противника: партию "Кахоль Лаван". Убеждая своих избирателей, что партия Ганца непременно войдет в коалицию с Нетаниягу и вообще является по сути правой, "Авода" пытается остановить отток мандатов к "бело-голубым". Десять мандатов выглядят сейчас как почти несбыточная мечта Ави Габая.

"Наш дом Израиль". В большинстве опросов последних дней партия проходит электоральный барьер, а в некоторых набирает пять мандатов. Резкая антиклерикальная риторика, а также критика в адрес правительства по поводу действий в секторе Газы, вернули Либерману поддержку, которую он постарается воплотить в голоса на избирательных участках. Если НДИ удастся повторить результат прошлых выборов, то предвыборную кампанию можно будет считать успехом политической тактики бывшего министра обороны.

"А-Ямин а-Хадаш". Рискованный шаг, который сделали Нафтали Беннет и Айелет Шакед, покинув "Байт Иегуди", к настоящему моменту себя не оправдывает. Религиозные сионисты не простили Беннету и Шакед "бегства", а светские правые предпочли остаться с "Ликудом" или отдать голос Фейглину. Критика в адрес Нетаниягу успеха не возымела. В настоящий момент партия набирает 5-6 мандатов и неясно, за счет кого может улучшить свои позиции за оставшуюся неделю.

"Ихуд мифлагот а-ямин". Рафи Перецу и Бецалелю Смотричу удалось позиционировать партию, как основную силу право-идеологического лагеря. Публичное обращение ведущих раввинов религиозного сионизма, в том числе раввина Хаима Друкмана, одобрившего создание новой партии Беннета и Шакед, с призывом к учащимся йешив национально-религиозного сектора оказать активную поддержку партии "Ихуд мифлагот а-ямин", только закрепляет этот статус. Этому же способствуют и оппоненты, сделавшие Смотрича и представителя "Оцма Иегудит" Итамара Бен-Гвира едва ли не наиболее важными фигурами нынешних выборов. В окружении Смотрича говорят о восьми мандатах как о реальной цели. Для достижения ее правым придется изыскать способ остановить утечку мандатов к Фейглину.

"Зеут". Почти на каждых выборах появляется партия, преподносящая сюрприз, природу которого не всегда можно объяснить. На сей раз "волну поймал" Моше Фейнглин. Помимо основного ядра сторонников, поддержки со стороны которого не хватило бы и для преодоления более низкого электорального барьера, о намерении голосовать за Фейглина заявляю многие молодые избиратели, а также правые, ищущие большего, чем борьба за Эрец-Исраэль. Как часто бывает в случае с новыми партиями, декларации могут разойтись с решением проголосовать, однако в настоящий момент складывается впечатление, что Кнессет 21-го созыва будет обсуждать вопрос легализации марихуаны.

"Кулану". Моше Кахлон ведет борьбу за выживание. Он уже заявил, что является единственным, кого волнуют социальные проблемы израильтян. Он успел пообещать не превращаться более в бронежилет судебной системы Израиля. Он изо всех сил намекает, что предпочтет Нетаниягу. Он даже пригрозил, что "пойдет домой", если не получит портфель министра финансов в будущем правительстве. В последних опросах положение "Кулану" немного улучшилось, и партия набирает 4-5 мандатов. Можно предположить, что Кахлон станет одним из наиболее "уговариваемых" политиков в ходе коалиционных переговоров.

ШАС. Нападки со стороны НДИ, ответ Дери, а также лозунг "Биби нуждается в сильном Арье" произвели тот эффект, на который рассчитывали лидеры ШАС. Партия еще недавно балансировавшая на грани электорального барьера, набирает сегодня в опросах 5-6 мандатов, а учитывая, что опросы, как правило, неверно оценивают электоральную силу ШАС, можно предполагать, что Дери, по меньшей мере, сохранит представительство в Кнессете.

"Яадут а-Тора". Партия стремится к сохранению нынешнего положения, а также к тому, чтобы ни один избиратель не остался дома 9 апреля. Союз с Эли Ишаем может принести партии дополнительный мандат, и главное, чего опасаются Лицман и Гафни – это возможности союза между Нетаниягу и Ганцем, которое привело бы к созданию правительства национального единства и могло бы оставить ультраортодоксов в оппозиции, как было после выборов в Кнессет 19-го созыва.

МЕРЕЦ. Тамар Зандберг, подобно Ави Габаю, обеспокоена утечкой голосов в сторону "Кахоль Лаван" и пытается остановить этот процесс лозунгом "Без МЕРЕЦ нет смены власти". Опросы дают противоречивую картину популярности крайне левых: от четырех мандатов на грани электорального барьера до восьми. Десять мандатов, которые обещала Зандберг после избрания главой партии, выглядят как заоблачная мечта.

ХАДАШ-ТААЛ. Айман Удэ и Ахмад Тиби, оставив в стороне взаимные претензии и обиды, создали список "Продолжаем мчаться на выборы" (перефразирование известного высказывания Биньямина Нетаниягу: "Арабы мчатся на избирательные участки"). Популярность Тиби в среде израильских арабов и удачная кампания приводят к тому, что список набирает 6-9 мандатов.

РААМ-БАЛАД. Несмотря на исчезновение из предвыборного списка таких одиозных фигур как Ханин Зуаби и Джамаль Захалка, список, объединяющий светских арабских националистов и исламистов, не находит поддержки и балансирует на грани электорального барьера.

"Гешер". Орли Леви-Абукасис, которую менее чем за год до выборов называли сенсацией избирательной кампании, по видимому достигла пика слишком рано. Неудачная попытка вести переговоры с "Кахоль Лаван" и превращение новой партии во "вторую Кулану" лишили "Гешер" массы голосов, и сегодня по большинству опросов партия не проходит электоральный барьер.

Материал подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон





