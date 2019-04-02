4 апреля Нетаниягу встретится в Москве с Путиным, второй раз в предвыборный период

4 апреля премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом редакции NEWSru.co.il сообщили из канцелярии премьер-министра.

О предстоящем визите было объявлено на следующий день после телефонного разговора Нетаниягу и Путина, в ходе которого, как сообщала пресс-служба Кремля, обсуждались "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также ситуация в ближневосточном регионе".

Почему потребовался этот срочный визит, не анонсированный ранее, в канцелярии главы правительства не объясняют. Напомним, что в конце февраля Нетаниягу уже посещал российскую столицу и вел переговоры с Путиным.

Нетаниягу и Путин встречались 11 раз с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались дважды: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года) и в Москве (27 февраля 2019 года).





