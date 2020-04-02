От коронавируса в Израиле умерли 30 человек

Утром в четверг, 2 апреля, минздрав Израиля сообщил, что еще четыре человека умерли от коронавируса: число жертв возросло до 30.

Сведения об умерших

1. Арье Эвен, 88 лет, Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева, 67 лет, Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн, 87 лет, Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель 76 лет, Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. Пожилой мужчина (точный возраст не был опубликован). Иерусалим.

9. Авраам Аруш, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

11. Мужчина, 73 года, Хайфа. Страдал рядом хронических заболеваний.

12. Мужчина, 80 лет, Холон.

13. Мордехай Бен Михаэль, 92 года, Иерусалим.

14. Женщина, 94 года, Бней-Брак.

15. Роза Шарман Арбель, 84 года, Иерусалим.

16. Пазит Бабиан, 50 лет, Ришон ле-Цион. Умерла в больнице "Шиба".

17. Тамар Леви-Перец, 49 лет. Умерла в больнице "Асаф а-Рофе".

18. Женщина, 90 лет. Умерла в больнице "Каплан".

19. Роберт Ризо, 73 года. Умер в больнице "Асута" в Ашдоде.

20. Мужчина, 90 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

21. Женщина, 98 лет. Беэр-Шева.

22. Женщина, 69 лет. Иерусалим.

23. Мужчина, 74 года. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

24. Фанни Ахарфи, 66 лет. Жительница Лода умерла в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере.

25. Мужчина, 66 лет. Умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.

26. Мужчина, 72 года. Умер в больнице "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

27. Мужчина, 77 лет. Больница "А-Эмек" в Афуле.

28. Мужчина, 95 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

29. Мужчина, 78 лет. Больница "Барзилай" в Ашкелоне.

30. Мужчина, 87 лет. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

В Италии умер 82-летний израильтянин.

Сведения об умерших уточняются.