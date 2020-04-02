У министра здравоохранения Яакова Лицмана обнаружена коронавирусная болезнь

Министр здравоохранения Яаков Лицман и его жена диагностированы как больные коронавирусом. "Министр и его жена получают лечение, их состояние хорошее, и они будут находиться дома в соответствии с распоряжениями минздрава", - сообщили приближенные министра.

Из канцелярии Лицмана передали, что 71-летний министр продолжит работу и распорядок его жизни не изменится.

Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 29 умерших, более 6200 заболевших

Пресс-служба минздрава сообщает, что гендиректор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов отправлен в карантин, но продолжит работать. При этом подчеркивается, что подобный сценарий был предусмотрен, и карантин гендиректора не повлияет на его работу и деятельность министерства в целом.

Ожидается, что глава "Мосада" Йоси Коэн и глава совета по национальной безопасности Меир Бен Шабат, контактировавшие с Лицманом, будут помещены в карантин. Информация передана премьер-министру. Сообщение о его возможной изоляции не публикуется.

В последние недели большинство совещаний, в которых принимал участие Яаков Лицман, проводились в формате видео-конференции или по телефону. Однако к настоящему моменту неясно, с кем из министров и высших чиновников все же общался министр здравоохранения лично.

Как пишет "Гаарец", все работники канцелярии Лицмана будут помещены в карантин. Изолирован будет и глава гурских хасидов Яаков Арье Алтер.

Эпидемиологическое расследование заболевания Яакова Лицмана продолжается.

Яаков Лицман. Краткая биография

Родился 2 сентября 1948 года в лагере для перемещенных лиц в Германии, в семье польских евреев, переживших Холокост. Когда ему было два года, семья эмигрировала в США, жили в Бруклине (Нью-Йорк).

В возрасте 17 лет Яаков Лицман репатриировался в Израиль, где продолжил изучение Торы.

Был директором религиозной школы для девочек в Иерусалиме. Являлся генеральным директором организации "Бейт Яаков" (Хасиды Иерусалима).

Депутат Кнессета с 1999 года (15-23 созывов). Один из лидеров блока ультрарелигиозных партий "Яадут а-Тора". Был главой финансовой комиссии и заместителем министра здравоохранения. В настоящее время – министр здравоохранения Израиля.





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