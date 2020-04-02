Как в тюрьмах Израиля борются с коронавирусом. Интервью с подполковником Мирьям Мадар

31 марта Высший суд справедливости Израиля отклонил иск организации "Врачи за права человека", в котором Управление тюрем (ШАБАС) обвинялось в отказе от предоставления заключенным необходимого медицинского ухода в условиях эпидемии коронавируса. БАГАЦ дал высокую оценку готовности управления к работе в условиях эпидемии.

О том, как работают медики в условиях пандемии, NEWSru.co.il рассказала подполковник доктор Мирьям Мадар, глава отдела здоровья заключенных медицинской службы Управления тюрем.

Беседовал Павел Вигдорчик.

В чем вас обвиняли "Врачи без границ"?

В иске утверждалось, что мы отказываем больным в посещении врачей-специалистов и в госпитализации. Но наше решение основывалось на указании министерства здравоохранения сократить до минимума поездки в больницы, а амбулатории при больницах вообще закрыты. Кроме того, врачи-специалисты ведут прием и в самом управлении. В нынешних условиях это, в основном, видеоконференции, хотя ясно, что не всегда это подходит. Но там, где возможно – врач находится у себя в клинике, а больной – в тюремной поликлинике. Связь по видео. Надо сказать, что этим способом мы пользовались и раньше – были врачи, которые вообще отказывались заходить на территорию тюрьмы.

Хочу подчеркнуть: все заключенные, которым требовалось посещение больницы, были доставлены в больницу, им были сделаны необходимые проверки – идет ли речь о приемном покое, компьютерной томографии, MRI или отделении онкологии. Решение о том, является ли посещение больницы неотложным или его можно отложить, принимали окружные врачи.

Высший суд справедливости особенно отметил уровень вашей готовности к пандемии. Как проходила подготовка?

Мы начали готовиться еще до того, как вирус проник в Израиль – согласно инструкциям минздрава. Но мы упреждали все принимаемые решения и действовали еще более жестко – согласно инструкции министерства о действиях в условиях пандемии.

То есть коронавирус еще не был признан пандемией, а вы уже поняли, что это пандемия?

Именно так.

Вы говорите, что есть инструкция минздрава. Но возникает ощущение, что в целом государство не подготовилось, как следует.

Управление тюрем – закрытое место, мы относимся ко всему очень серьезно, предпочитаем делать дополнительные шаги, чтобы получить необходимый результат.

Как вы готовились с точки зрения обеспечения лекарствами и медицинским оборудованием? Сейчас мы наблюдаем его нехватку.

В том, что касается лекарств, мы действовали в соответствии с информацией, полученной от министерства здравоохранения. Главный фармацевт приложила огромные усилия, мы провели инвентаризацию медикаментов. Мы постоянно проводим оценку ситуации в каждом подразделении, обеспечиваем средства для дезинфекции. И опять – действовали поэтапно и заблаговременно. Мы проводим разъяснительную работу, значительно ограничили доступ в тюрьмы снаружи и выходы заключенных в отпуск.

Разъяснительная работа велась и среди заключенных?

Разумеется. Мы объясняли заключенным, как себя вести, что делать, в чем опасность. Они должны были понять, почему их не навещают близкие, почему им не предоставляют отпуск.

Но первый случай массового карантина был именно в Управлении тюрем – на Русском подворье…

Не могу говорить об этом конкретном случае, но нужно понимать: в карантин помещают не больных, а тех, кто может оказаться носителем. И мы действуем согласно инструкции минздрава. Например, если человек вернулся из-за границы и должен отправиться в тюрьму, он попадает в изоляцию. Тот, у кого возникли подозрительные симптомы, отправляется в изоляцию. Тот, кто был в контакте с носителем, также направляется в изоляцию. Но всем заключенным, кто мог оказаться носителем, были сделаны проверки, и результат неизменно оказывался отрицательным.

То есть среди заключенных инфицированных нет?

На сегодняшний день – нет.

Но палестинская сторона утверждает, что больные есть, а вы пытаетесь это скрыть. Например, говорится, что носителем является освобожденный из тюрьмы "Офер" Нураддин Маэр, и он заразился в тюрьме. Это не так?

Ну, палестинцы все время распространяют fake news, чтобы поднять шум. На момент освобождения он был здоров, никаких симптомов у него не было. Все СМИ показали, как после освобождения он обнимается с друзьями. А несколько часов спустя они сообщают, что у него коронавирус. Похоже, у них есть какой-то суперанализ. Мы пригласили его вернуться и пройти повторную проверку. Не думаю, что это произойдет. Во многих странах мы наблюдаем тюремные бунты из-за страха перед заражением. Готово ли Управление тюрем к такому сценарию?

Мы подготовились и к этому сценарию, но постараемся не допустить заражения. Те, у кого болезнь протекает в легкой форме, будут содержаться отдельно, тяжелобольных или заключенных в состоянии средней степени тяжести ждет госпитализация. В каждом округе у нас есть тюремные отделения, предназначенные для инфицированных.

Вы также подготовили для приема больных тюрьму "Саароним" на юге. В этом была необходимость?

Мы должны быть готовы к разным сценариям, а не искать в последний момент, что делать с больными. Когда у нас появится первый инфицированный, готовиться будет поздно. Так что эта подготовка была обоснована. Судя по тому, как развивается эпидемия в Израиле, мы полностью готовы.

По вашей оценке, как врача: сколько продлится эпидемия и чем это все закончится?

Тяжелый вопрос. Мы бы и сами хотели знать, сколько она продлится. Мы готовимся к длительному периоду.

Вы говорите о нескольких месяцах?

Да. И должна сказать, что горжусь нашей страной. Тем, как она подготовилась и как борется с кризисом.

Как эпидемия сказалась на вас?

Вся система здравоохранения работает очень тяжело. Чтобы не допустить попадания вируса в тюрьму, мы изменили режим работы. Тюремщики работают фактически вахтами – приезжают на работу в воскресенье, уезжают в воскресенье через неделю. Многие из остальных остаются на три дня – в том числе те, у кого дома дети. Но мы делаем это. Так надо.





За нашими публикациями можно следить в следующих социальных сетях и мессенджерах (указана активная ссылка на страницу):

FACEBOOK TELEGRAM TWITTER ВКОНТАКТЕ ОДНОКЛАССНИКИ

Подписывайтесь на наши новости. Мы признательны вам за внимание и доверие.