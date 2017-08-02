"Гистадрут" назначил на 8 августа всеобщую забастовку на юге страны

Председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Ави Нисанкорен заявил в среду, 2 августа, что если в ближайшие дни правительство урегулирует ситуацию с увольнениями в компании "Хайфа Химикалим", во вторник, 8 августа, будет парализован юг Израиля.

При этом, по словам Нисанкорена, всеобщей забастовкой солидарности на юге страны дело не ограничится. В случае, если конфликт не будет разрешен, забастовки будут проведены и в других регионах страны.

Напомним, что владелец компании Джулс Трамп объявил о прекращении ее деятельности, закрытии двух заводов (в Хайфе и на юге Израиля) и увольнении 800 сотрудников.

Трамп обвинил правительство в нерешительности при принятии решений и неспособности выполнять уже принятые решения.

При этом экономические обозреватели отмечают, что кризис компании связан с нежеланием готовиться к закрытию центрального резервуара с аммиаком в Хайфе, несмотря на то, что дата этого события была давно известна.