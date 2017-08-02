2 августа 2017 г.
последняя новость: 23:27
Нелегкие легкие
Клецки древних римлян
Федор Чистяков о произволе в России
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:43 Республика Кабо-Верде пообещала больше не голосовать против Израиля в ООН
22:34 На шоссе №443 брошена бутылка с "коктейлем Молотова"
21:24 Работники "Хайфа Химикалим Даром" забаррикадировались на территории завода
20:52 Полиция расследует обстоятельства, при которых 11-летняя девочка получила тяжелые травмы
20:37 Возле Шхемских ворот в Иерусалиме камнем ранен пограничник
19:54 Завершился допрос Сары Нетаниягу следователями ЛАХАВ-433
19:21 Инцидент на блокпосту возле Каландии. Пограничники стреляли в воздух
18:52 Сын Эхуда Ольмерта обвинил сына Биньямина Нетаниягу в гомофобии и расизме
17:49 Полиция задержала еще одного участника беспорядков в Яффо
17:23 Врачи больницы "Ихилов" сообщили, что миновала угроза для жизни Люси Дубинчик
В Израиле

Республика Кабо-Верде пообещала больше не голосовать против Израиля в ООН

время публикации: 22:43 | последнее обновление: 22:43 блог версия для печати фото
Республика Кабо-Верде пообещала больше не голосовать против Израиля в ООН

Вечером 2 августа глава правительства и министр иностранных дел Биньямин Нетаниягу в своем блоге на Facebook написал, что западноафриканская республика Кабо-Верде обязалась больше не голосовать против Израиля в ООН.

"Республика Кабо-Верде заявила, что отныне не будет голосовать против Израиля в ООН. Решение было принято после моей встречи с президентом Кабо-Верде Жоржем Карлушем Фонсека, которая состоялась два месяца назад на саммите ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки). Я приветствую данное решение, которое является результатом интенсивного развития отношений Израиля со странами Африки", - написал глава правительства.

Отметим, что участие Нетаниягу в форуме ECOWAS было успешным с точки зрения продвижения интересов Израиля. На состоявшейся за кулисами экономического форума встрече Биньямин Нетаниягу договорился с президентом Сенегала о нормализации отношений. Нетаниягу пообещал вернуть посла в Сенегал, а в ответ президент Сенегала пообещал поддержать предоставление Израилю статуса наблюдателя в Африканском союзе, объединяющем 55 стран Черного континента.

В Либерии Нетаниягу также провел встречи с президентом Гамбии Адамой Барроу, президентом Мали Ибрагимом Бубакаром Кейта, президентом Того Фором Эссозимной Гнассингбе, президентом Гвинеи Альфой Конде, президентом Кабо-Верде Жоржем Карлушем Фонсекой и президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июня 2017 г.
На конференции в Либерии Израиль помирился с Сенегалом







  Rating@Mail.ru  
Среда, 2 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017