Республика Кабо-Верде пообещала больше не голосовать против Израиля в ООН

Вечером 2 августа глава правительства и министр иностранных дел Биньямин Нетаниягу в своем блоге на Facebook написал, что западноафриканская республика Кабо-Верде обязалась больше не голосовать против Израиля в ООН.

"Республика Кабо-Верде заявила, что отныне не будет голосовать против Израиля в ООН. Решение было принято после моей встречи с президентом Кабо-Верде Жоржем Карлушем Фонсека, которая состоялась два месяца назад на саммите ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки). Я приветствую данное решение, которое является результатом интенсивного развития отношений Израиля со странами Африки", - написал глава правительства.

Отметим, что участие Нетаниягу в форуме ECOWAS было успешным с точки зрения продвижения интересов Израиля. На состоявшейся за кулисами экономического форума встрече Биньямин Нетаниягу договорился с президентом Сенегала о нормализации отношений. Нетаниягу пообещал вернуть посла в Сенегал, а в ответ президент Сенегала пообещал поддержать предоставление Израилю статуса наблюдателя в Африканском союзе, объединяющем 55 стран Черного континента.

В Либерии Нетаниягу также провел встречи с президентом Гамбии Адамой Барроу, президентом Мали Ибрагимом Бубакаром Кейта, президентом Того Фором Эссозимной Гнассингбе, президентом Гвинеи Альфой Конде, президентом Кабо-Верде Жоржем Карлушем Фонсекой и президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой.



