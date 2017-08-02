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В Израиле

В Иудее еще у одной семьи террориста-убийцы конфискованы деньги и автомобиль

время публикации: 07:07 | последнее обновление: 07:20 блог версия для печати фото
В Иудее еще у одной семьи террориста-убийцы конфискованы деньги и автомобиль

В ночь на среду, 2 августа, в деревне Дир Самет (к западу от Хеврона) военнослужащие бригады "Иегуда" провели операцию, в ходе которой были изъяты денежные средства и конфискован автомобиль семьи Абд аль-Басада Харуба – террориста, убившего трех человек в Гуш-Эционе 19 ноябре 2015 года.

Жертвами теракта тогда стали три человека – Эзра Шварц (18, гражданин США), Яаков Дон (50) и Шади Арафа (40, житель Палестинской автономии), еще девять получили ранения.

По сведениям общей службы безопасности (ШАБАК), семья убийцы получала финансовые средств от террористической организации ХАМАС.

В последние недели пресс-служба ЦАХАЛа регулярно сообщает об операциях, целью которых является изъятие денег у семей террористов и конфискация автомобилей, приобретенных на средства, полученные в качестве "компенсаций" от террористических группировок.

В ночь на 1 августа военнослужащие бригады "Иегуда" провели операцию в деревне Идна (к западу от Хеврона), в ходе которой были конфискованы денежные средства у семьи террориста Мухаммада Ахмада Нимара, убившего в 2014 году подполковника полиции Баруха Мизрахи. В результате этого теракта также были ранены беременная жена офицера полиции и его 9-летний сын. Террорист, проживавший в деревне Идна, был арестован и получил пожизненный срок. После чего его семья стала получать финансовую помощь от ХАМАСа.

В ночь на 31 июля в Иудее была проведена операция, в ходе которой у семьи, поддерживаемой на средства террористической организации, были конфискованы деньги и автомобиль. При этом не сообщалось, о какой именно семье идет речь.

В ночь на 30 июля в районе Дженина израильские военные совместно с сотрудниками полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию, в ходе которой был произведен обыск в доме одного из террористов, причастных к убийству 1 октября 2015 года супругов Эйтама и Наамы Хенкин. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе обыска были конфискованы автомобили, приобретенные родственниками террориста на деньги, переданные им представителями террористической организации ХАМАС в качестве "премии" за осуществленный теракт. Местные жители пытались воспрепятствовать действиям израильских военных и сотрудников ШАБАКа, полицейские были вынуждены применить оружие (судя по официальному сообщению, применялись малокалиберные винтовки Ruger). Двое участников беспорядков были ранены.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 августа 2017 г.
В Идне конфискованы деньги, полученные семьей убийцы полицейского от ХАМАСа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июля 2017 г.
Конфискованы "премиальные автомобили" у семьи одного из убийц супругов Хенкин
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 ноября 2015 г.
Теракты в Тель-Авиве и Гуш-Эционе, убиты пять человек







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