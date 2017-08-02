Работники "Хайфа Химикалим Даром" забаррикадировались на территории завода

Работники расположенного в Негеве завода "Хайфа Химикалим Даром" компании "Хайфа Химикалим" перегородили подъезды к заводу и создали на его территории лагерь протеста.

В связи с ситуацией вокруг поставок аммиака в Израиль завод простаивает уже четыре месяца, а в последние дни руководство завода велело сотрудникам не являться на работу.

Накануне владелец компании Джулс Трамп объявил о закрытии заводов в Хайфе и в Негеве, и об увольнении 800 работников.

Рабочие намерены не покидать территорию завода до тех пор, пока проблема не будет урегулирована.

Между тем, Всеобщая федерация профсоюзов планирует начать забастовки солидарности с работниками "Хайфа Химикалим". На вторник, 8 июля, намечена всеобщая забастовка на юге страны.