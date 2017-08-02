Житель Шхема задержан по подозрению в убийстве Михаль Халими

В среду, 2 августа, была разрешена к публикации информация о том, что житель Шхема задержан по подозрению в убийстве 29-летней Михаль Халими, жительницы одного из поселений в округе Биньямин.

Согласно опубликованной информации, Халими, которая была сожительницей подозреваемого, находилась на последней стадии беременности.

Как сообщает пресс-служба полиции, об исчезновении Михаль Халима стало известно в конце мая. Члены ее семьи рассказали, что женщина покинула дом и переселилась к своему другу в Шхем. В ходе розысков в социальных сетях были обнаружены совместные фотографии Михаль и жителя Шхема, а также записи об их намерении обвенчаться.

Полиция допросила мужчину, и в его показаниях были обнаружены явные противоречия, после чего подозреваемого задержали. Расследование было передано в центральный отдел полиции, и вскоре выяснилось, что в день исчезновения Михаль ее видели вместе с подозреваемым в пустынных районах Холона.

Полиция задержала нескольких жителей Тайбе, которые поддерживали контакты с подозреваемым. 24 июля тело Михаль Халими было обнаружено в песках в Холоне и позднее идентифицировано в Институте судебной медицины.

Подозреваемый сознался в убийстве и восстановил его на следственном эксперименте.

По версии подозреваемого, он задушил женщину, нанес ей несколько ударов камнями по голове, после чего спрятал тело и скрылся с места преступления.

Изначально сообщалось, что убийство было совершено из ревности, однако в ходе следствия задержанный утверждал, что убил женщину по националистическим мотивам.

2 августа полиция представила в мировом суде Иерусалима декларацию о завершении расследования. Одновременно его арест был продлен на пять дней. В ближайшие дни прокуратура предъявит ему обвинения в убийстве и дополнительных преступлениях.