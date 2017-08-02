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Орен Хазан согласился на "мужской разговор" с депутатом иорданского парламента

время публикации: 07:29 | последнее обновление: 08:33 блог версия для печати фото
Орен Хазан

Депутат Кнессет Орен Хазан ("Ликуд") согласился на не совсем обычную встречу с членом парламента Иордании Ихьей Саидом. Вечером 1 августа иорданское издание Amman News опубликовало заявление Саида, в котором он вызвал Орена Хазана на "мужской разговор". "Если он мужик, то пусть завтра утром приходит на мост Алленби", – заявил иорданец.

Вскоре после этого Орен Хазан объявил в своем микроблоге Twitter, что принимает вызов. "Я принимаю приглашение иорданского депутата встретиться на мосту. В 10 утра буду на месте для беседы с глазу на глаз. У меня есть предложение, от которого он не сможет отказаться". Орен Хазан добавил, что его действия скоординированы с силами безопасности. "Я не собираюсь пересекать границу, но буду рад встретить его на КПП", – сказал парламентарий.

Газета "Маарив а-Шавуа" поясняет, что гнев иорданца был вызван заявлением, которое сделал Хазан после нападения на охранника израильского посольства в Аммане. "Складывается впечатление, что наши восточные соседи, те, которых мы поливаем, удобряем, и зад которых охраняем ежедневно и еженощно, нуждаются в хорошем уроке, – заявил тогда Хазан. – Это начинает напоминать мир, при котором стороны не хотят видеть друг друга".



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