2 августа 2017 г.
последняя новость: 02:16
Лолита окончательно... разделась
Сокровище Грузии привезут в Израиль
Известный музыкант не вернется в Россию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
01:29 На границе с сектором Газы задержан араб, незаконно проникший на территорию Израиля
00:44 Завод "Хайфа Химикалим" получил разрешение, необходимое для опустошения хранилища аммиака
22:07 СМИ: известная израильская актриса выпала из окна
21:50 В результате пожара в кафе в Эйлабуне пострадали два человека
19:48 Метеослужба: июль 2017 года был самым жарким за всю историю наблюдений
19:02 Пост 9 ава глазами работников "скорой помощи"
18:07 10-й канал: экс-глава аппарата канцелярии Нетаниягу получит статус госсвидетеля
17:48 В Лоде задержан мужчина, разгуливавший нагишом перед синагогой
17:41 Суд наложил запрет на публикацию подробностей расследования "дела субмарин"
17:18 Орнитолог-любитель обнаружил на севере Израиля гнездо савок
В Израиле

Завод "Хайфа Химикалим" получил разрешение, необходимое для опустошения хранилища аммиака

время публикации: 00:44 | последнее обновление: 00:47 блог версия для печати фото
Завод "Хайфа Химикалим" получил разрешение, необходимое для опустошения хранилища аммиака

Министерство экологии выдало заводу "Хайфа Химикалим" разрешение на работу с ядовитыми веществами, необходимое для опустошения хранилища аммиака.

Разрешение действительно на срок, установленный Верховным судом для опустошения хранилища, то есть до 18 сентября.

Соответствующее решение Верховный суд вынес 27 июля. Между тем государство просило отсрочку до января 2018 года. В суде выразили надежду на то, что опасность, которая угрожает жителям Хайфы, будет устранена и будет найдено приемлемое решение для работников завода "Хайфа Химикалим".

Во вторник, 1 августа, администрация завода "Хайфа Химикалим" объявила о намерении закрыть предприятие и уволить рабочих. Согласно опубликованной информации, администрация предприятия сообщила рабочим, что 6 августа они начнут получать письма об увольнении.

По утверждению представителей профсоюзов, администрация завода мотивирует решение закрыть предприятие отсутствием заказов.

"Вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на администрации предприятия", – говорится в заявлении профсоюзов.

Напомним, 28 мая Высший суд справедливости постановил, что хранилище аммиака в Хайфе должно быть опустошено до 31 июля. БАГАЦ также выдал компании "Хайфа Химикалим" одноразовое разрешение на заказ дополнительной партии аммиака объемом не более 11 тысяч тонн. 5 июня Верховный суд отменил это разрешение, так как компания признала, что не сможет выполнить выдвинутые ей условия.

13 июля мэрия Хайфы выпустила приказ о приостановке работы компании "Хайфа Химикалим". Приказ был выпущен после того, как выяснилось, что на территории предприятия было возведено несколько строений, без соответствующих разрешений на строительство.

После этого 1200 работников "Хайфа Химикалим" были отправлены в вынужденный отпуск.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 августа 2017 г.
Администрация "Хайфа Химикалим" объявила о закрытии предприятия
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июля 2017 г.
Верховный суд отложил опустошение хранилища аммиака в Хайфе до 18 сентября
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июля 2017 г.
Не только подлодки: Мики Ганор готов дать показания по "делу хранилища аммиака"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Госконтролер сообщил о подозрениях в коррупции, связанных с поставками аммиака
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 июля 2017 г.
1.200 работников "Хайфа Химикалим" отправлены в вынужденный отпуск
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
Мэрия Хайфы выпустила приказ о прекращении работы "Хайфа Химикалим"







  Rating@Mail.ru  
Среда, 2 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017