Завод "Хайфа Химикалим" получил разрешение, необходимое для опустошения хранилища аммиака

Министерство экологии выдало заводу "Хайфа Химикалим" разрешение на работу с ядовитыми веществами, необходимое для опустошения хранилища аммиака.

Разрешение действительно на срок, установленный Верховным судом для опустошения хранилища, то есть до 18 сентября.

Соответствующее решение Верховный суд вынес 27 июля. Между тем государство просило отсрочку до января 2018 года. В суде выразили надежду на то, что опасность, которая угрожает жителям Хайфы, будет устранена и будет найдено приемлемое решение для работников завода "Хайфа Химикалим".

Во вторник, 1 августа, администрация завода "Хайфа Химикалим" объявила о намерении закрыть предприятие и уволить рабочих. Согласно опубликованной информации, администрация предприятия сообщила рабочим, что 6 августа они начнут получать письма об увольнении.

По утверждению представителей профсоюзов, администрация завода мотивирует решение закрыть предприятие отсутствием заказов.

"Вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на администрации предприятия", – говорится в заявлении профсоюзов.

Напомним, 28 мая Высший суд справедливости постановил, что хранилище аммиака в Хайфе должно быть опустошено до 31 июля. БАГАЦ также выдал компании "Хайфа Химикалим" одноразовое разрешение на заказ дополнительной партии аммиака объемом не более 11 тысяч тонн. 5 июня Верховный суд отменил это разрешение, так как компания признала, что не сможет выполнить выдвинутые ей условия.

13 июля мэрия Хайфы выпустила приказ о приостановке работы компании "Хайфа Химикалим". Приказ был выпущен после того, как выяснилось, что на территории предприятия было возведено несколько строений, без соответствующих разрешений на строительство.

После этого 1200 работников "Хайфа Химикалим" были отправлены в вынужденный отпуск.