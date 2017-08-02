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В Израиле

Муж женщины, убитой любовником, утверждает, что она стала жертвой теракта

время публикации: 16:37 | последнее обновление: 16:50 блог версия для печати фото
Муж женщины, убитой любовником, утверждает, что она стала жертвой теракта

Арон Халими, супруга которого была найдена убитой, угрожает подать в суд на полицию за то, что она отказалась признать, что преступление было совершено на почве национальной ненависти.

29-летняя Михаль Халими из Биньямины, была объявлена пропавшей без вести в мае. В ходе расследования 19-летний араб из Шхема, с которым женщина состояла в романтической связи, признался, что во время последней встречи в районе Холона убил любовницу и бросил тело на пустыре. Благодаря его показаниям тело Михаль было обнаружено в начале этой недели.

Задержанный в беседе со следователями утверждал, что "совершил это убийство во имя всех палестинских заключенных", а также, что "он мечтает убивать евреев". Однако следствие пришло к выводу, что преступление было совершено на криминальной почве, и не является терактом. Следователи убеждены, что убийца пытается выдать себя за террориста в надежде получить деньги от террористической организации или властей ПА, пишет сайт Walla News.

Законный муж убитой, Арон Халими, убежден, что его жена стала жертвой теракта. Он заявляет, что после окончания траура он подаст жалобу на полицейских, отказывающихся увидеть очевидное, сообщает сайт Nana10.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Житель Шхема задержан по подозрению в убийстве Михаль Халими







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