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В Израиле

Полиция задержала еще одного участника беспорядков в Яффо

время публикации: 17:49 | последнее обновление: 17:49 блог версия для печати фото
Полиция задержала еще одного участника беспорядков в Яффо

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила 2 августа о задержании еще одного участника беспорядков в Яффо.

26-летний житель города был задержан сотрудниками полиции накануне, 1 августа, и сегодня был доставлен в суд для продления срока его ареста. Суд одобрил просьбу: подозреваемый будет находиться под арестом до 4 августа.

По данным полиции, в ходе беспорядков, вспыхнувших в Яффо в прошлую субботу, задержанный мужчина жег автомобильные шины и создавал препятствия для движения транспорта. Ему также вменяется в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Напомним, беспорядки в Яффо начались во второй половине дня 29 июля в ответ на убийство полицейскими местного жителя, пытавшегося скрыться на мотоцикле с места стрельбы.

В ходе беспорядков были избиты сотрудник новостной редакции Второго канала ИТВ Гильад Шалмор и оператор Галь Зайтман. Они получили легкие травмы и были доставлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

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