2 августа 2017 г.
последняя новость: 20:22
Нелегкие легкие
Клецки древних римлян
Федор Чистяков о произволе в России
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:54 Завершился допрос Сары Нетаниягу следователями ЛАХАВ-433
19:21 Инцидент на блокпосту возле Каландии. Пограничники стреляли в воздух
18:52 Сын Эхуда Ольмерта обвинил сына Биньямина Нетаниягу в гомофобии и расизме
17:49 Полиция задержала еще одного участника беспорядков в Яффо
17:23 Врачи больницы "Ихилов" сообщили, что миновала угроза для жизни Люси Дубинчик
17:12 Задержан отец террориста, совершившего нападение в Явне. Беспорядки в деревне Ятта
16:47 Завершено строительство заградительного сооружения в южной части Хевронского нагорья
16:37 Муж женщины, убитой любовником, утверждает, что она стала жертвой теракта
15:41 На перекрестке Гуш-Эцион предотвращен теракт
15:33 Проведен обыск в доме террориста, совершившего нападение в Явне
В Израиле

Инцидент на блокпосту возле Каландии. Пограничники стреляли в воздух

время публикации: 19:21 | последнее обновление: 19:21 блог версия для печати фото
Инцидент на блокпосту возле Каландии. Пограничники стреляли в воздух

Сотрудники пограничной полиции на блокпосту, развернутом на въезде в арабский населенный пункт Каландия, остановили автомобиль, показавшийся им подозрительным.

Пограничники попросили у находившихся в автомобиле мужчин предъявить документы. В этот момент водитель нажал на газ и поехал.

Один из пограничников несколько раз выстрелил в воздух, но автомобиль продолжил движение.

Пресс-служба МАГАВ сообщает, что во время розыска подозреваемых в нескольких сотнях метров от блокпоста был обнаружен брошенный автомобиль.

В сообщении пресс-служба говорится, что инцидент расследуется. На данном этапе нет подозрений на то, что водитель автомобиля попытался совершить преднамеренный наезд на военнослужащих.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Задержан отец террориста, совершившего нападение в Явне. Беспорядки в деревне Ятта
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Муж женщины, убитой любовником, утверждает, что она стала жертвой теракта
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
На перекрестке Гуш-Эцион предотвращен теракт
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Теракт в Явне, тяжело ранен мужчина







  Rating@Mail.ru  
Среда, 2 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017