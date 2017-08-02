Инцидент на блокпосту возле Каландии. Пограничники стреляли в воздух

Сотрудники пограничной полиции на блокпосту, развернутом на въезде в арабский населенный пункт Каландия, остановили автомобиль, показавшийся им подозрительным.

Пограничники попросили у находившихся в автомобиле мужчин предъявить документы. В этот момент водитель нажал на газ и поехал.

Один из пограничников несколько раз выстрелил в воздух, но автомобиль продолжил движение.

Пресс-служба МАГАВ сообщает, что во время розыска подозреваемых в нескольких сотнях метров от блокпоста был обнаружен брошенный автомобиль.

В сообщении пресс-служба говорится, что инцидент расследуется. На данном этапе нет подозрений на то, что водитель автомобиля попытался совершить преднамеренный наезд на военнослужащих.