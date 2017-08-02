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В Израиле

В результате падения с большой высоты пострадала актриса Люси Дубинчик

время публикации: 08:52 | последнее обновление: 08:59 блог версия для печати фото
Люси Дубинчик
В больнице "Ихилов"
Парамедики

Вечером 1 августа стало известно, что в тель-авивскую больницу "Ихилов" доставлена известная актриса, получившая тяжелые травмы в результате падения с большой высоты. Радиостанция "Кан Бет" сообщала, что актриса выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже здания в Яффо.

СМИ сообщали, что пострадавшая находится в тяжелом и нестабильном состоянии.

Пресс-служба полиции отмечала, что, по данным предварительного расследования, нет виновных в падении женщины.

Еще вечером во вторник в социальных сетях распространилась информация о том, что пострадала актриса Люси Дубинчик. Об этом тогда же написал сайт newzz.co.il. Но ведущие израильские СМИ эту информацию не публиковали.

Утром в среду редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу больницы "Ихилов", где нам подтвердили, что в приемные покои была накануне доставлена актриса Люси Дубинчик. В настоящее время ее состояние тяжелое, но стабильное.

В пресс-службе полиции также подтвердили, что пострадала Люси Дубинчик, и подчеркнули, что не было оснований для возбуждения уголовного дела.

Люси Дубинчик родилась 17 декабря 1982 года в Москве. В 1989-м репатриировалась в Израиль. Окончила школу "Тельма Ялин" в городе Гиватаим, и Школу актерского мастерства Нисана Натива в Тель-Авиве. В 1995 году снялась в кинофильме "Святая Клара". Сама лента и Дубинчик стали лауреатами премии "Офир" (самая молодая актриса, награжденная этой премией, которую зачастую называют "израильским Оскаром"). Также снималась в многочисленных телесериалах – "Флорентин", "Соседи напротив", "Расстояние прикосновения", "Под небом Вероны" и др. В 2007 году родила дочь Альму от Джонни Питерсона, который играл вместе с ней в фильме "Святая Клара". Сыграла одну из главных ролей в фильме "Письма из Ришикеша".

Осенью 2010 года, после съемок в картине "Письма из Ришикеша", Люси Дубинчик говорила в интервью NEWSru.co.il: "Я не знаю, как в Израиле можно быть звездой. Это слишком маленькая страна! Я могу себе представить, как становятся звездами в Голливуде, или даже во Франции, в Европе. Ты снимаешься в кино, тебя знают, как минимум, два миллиона зрителей, ты покупаешь себе дом в горах... А здесь "звезды" ходят на рынок. Правда, меня узнают на улице, но в Израиле это очень осложняет жизнь. Ко мне подходят и спрашивают: "А ты актриса? Да? А где ты снималась? А сколько тебе платят?" Даже если я говорю, что опаздываю в садик за дочкой, это нисколько не помогает: расспросы продолжаются. В Израиле нет дистанции между актером и зрителем. С одной стороны, в этом проявляется израильская теплота, черта нашего национального характера – мы все друг другу братья. Но, с другой стороны, я же не могу, идя по улице, бесконечно останавливаться и рассказывать о себе... Когда мне предлагали работу в том или ином театре, я могла думать о творчестве, а не сравнивать зарплаты. Моя профессия значит для меня очень много. Я не хочу быть богатой или знаменитой. Мне кажется, что во время хороших спектаклей я, действительно, что-то отдаю людям".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 августа 2017 г.
СМИ: известная израильская актриса выпала из окна
// NEWSru.co.il // Досуг // 18 октября 2010 г.
Актриса Люси Дубинчик вышла замуж за режиссера театра "Габима"
// NEWSru.co.il // Досуг // 5 октября 2010 г.
Актриса Люси Дубинчик: "В Израиле трудно быть звездой". Интервью







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