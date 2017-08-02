2 августа 2017 г.
последняя новость: 08:46
Нелегкие легкие
Клецки древних римлян
Федор Чистяков о произволе в России
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:07 ДТП на перекрестке БИЛУ, погиб велосипедист
08:03 Минпрос сократит каникулы на 10 дней за 450 млн шекелей в год
07:29 Орен Хазан согласился на "мужской разговор" с депутатом иорданского парламента
07:16 Филиалы банка "Мизрахи-Тфахот" будут закрыты из-за забастовки
07:14 "Нет геев и стрейтов, есть война культур". Интервью с Йоавом Сореком
07:14 Раввин-реформист Ноа Сатат о "Параде гордости" и божественном потенциале. Интервью
07:07 В Иудее еще у одной семьи террориста-убийцы конфискованы деньги и автомобиль
07:02 2 августа полиция вновь допросит Сару Нетаниягу
06:01 Прогноз погоды на 2 августа: солнечно и жарко
01:29 На границе с сектором Газы задержан араб, незаконно проникший на территорию Израиля
В Израиле

Минпрос сократит каникулы на 10 дней за 450 млн шекелей в год

время публикации: 08:03 | последнее обновление: 08:03 блог версия для печати фото
Минпрос сократит каникулы на 10 дней за 450 млн шекелей в год

Министерство просвещения завершает согласование программы по сокращению количества дней каникул в детских садах и младших школах на 10 дней, сообщает The Marker.

По данным обозревателя газеты Лиора Детеля, стоимость программы оценивается в 400-450 миллионов шекелей в год.

На текущий момент подобных средств в бюджете минпроса нет, однако в министерстве рассчитывают на поддержку программы министром финансов Моше Кахлоном.

Как и предполагалось, программа будет действовать по тому же принципу, что и "Школа летних каникул". Преподавание в эти дни не будет связано со школьной программой, а учителя смогут работать в ней по желанию за дополнительную плату. Также к участию в программе будут привлекаться учителя, не состоящие в профсоюзах и нанимаемые через субподрядчиков.

Детель отмечает, что, в отличие от других предлагавшихся вариантов, в профсоюзных организациях учителей против данного формата программы не возражают.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Представлены рекомендации по сокращению школьных каникул, профсоюзы грозят забастовкой
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июля 2017 г.
Одед Форер о каникулах, законе о дарконах и термине "победа". Интервью
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
Минпрос усиливает меры обеспечения безопасности школьников во время летних каникул







  Rating@Mail.ru  
Среда, 2 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017