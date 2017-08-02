Минпрос сократит каникулы на 10 дней за 450 млн шекелей в год

Министерство просвещения завершает согласование программы по сокращению количества дней каникул в детских садах и младших школах на 10 дней, сообщает The Marker.

По данным обозревателя газеты Лиора Детеля, стоимость программы оценивается в 400-450 миллионов шекелей в год.

На текущий момент подобных средств в бюджете минпроса нет, однако в министерстве рассчитывают на поддержку программы министром финансов Моше Кахлоном.

Как и предполагалось, программа будет действовать по тому же принципу, что и "Школа летних каникул". Преподавание в эти дни не будет связано со школьной программой, а учителя смогут работать в ней по желанию за дополнительную плату. Также к участию в программе будут привлекаться учителя, не состоящие в профсоюзах и нанимаемые через субподрядчиков.

Детель отмечает, что, в отличие от других предлагавшихся вариантов, в профсоюзных организациях учителей против данного формата программы не возражают.