Филиалы банка "Мизрахи-Тфахот" будут закрыты из-за забастовки

Рабочий комитет банка "Мизрахи-Тфахот" принял решение провести в среду, 2 августа, однодневную предупредительную забастовку.

В связи с этим все филиалы банка будут закрыты.

Решение о забастовке в рабочем комитете объясняют отказом руководства банка от достигнутых ранее договоренностей по поводу коллективного трудового соглашения.

В руководстве банка, в свою очередь, обвиняют рабочий комитет в шантаже и планируют сорвать забастовку с помощью комитета директоров филиалов, не являющихся членами профсоюза.