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В Израиле

Сын Эхуда Ольмерта обвинил сына Биньямина Нетаниягу в гомофобии и расизме

время публикации: 18:52 | последнее обновление: 19:32 блог версия для печати фото
Яир Нетаниягу

Ариэль Ольмерт, сын экс-главы правительства, в своем Facebook ответил на пост сына действующего главы правительства Яира Нетаниягу, в котором тот предлагал активистам "Института Молад" заняться сбором компромата на сыновей Шарона, Ольмерта и Переса.

Толчком для скандала стала публикация в Facebook на странице "Проект 61" расследования, касающегося Яира Нетаниягу. "Пять фактов о Яире Нетаниягу, сына всех" – назывался пост на странице, которую ведут активисты Института "Молад".

Яир в ответ написал, что не собирается комментировать ложь и клевету в свой адрес. Но обвинил участников проекта в подстрекательстве, промывке мозгов израильтянам, и намекнул, что может быть инициирована проверка источников финансирования проекта.

А затем он написал следующее: "А где ваше расследование в отношении "сына всех" - сына премьер-министра Шарона, который сейчас в тюрьме? А что с расследованием против "сына всех" - сына премьер-министра Ольмерта, его интересной связи с палестинским арабом и того, как это отражается на безопасности Израиля? Или "сына всех" - сына Переса, который случайным выстрелом убил солдата, но тему замяли?".

Сын Эхуда Ольмерта, Ариэль, на выпад в свой адрес ответил в своем Facebook. Он написал, что лично не знаком с Яиром Нетаниягу… "Я с тобой незнаком. Я – Ариэль Ольмерт, тайный сын Эхуда Ольмерта. Сын-гомосексуалист, ну, ты знаешь… тот, который живет с палестинцем и сбежал во Францию. Круто, да? Я впечатлен тем, что это тебя волнует. Такой роман Ромео и Джульетты между Бейт-Сафафа и Парижем", - с этих слов начал свой пост Ариэль.

Далее он пишет, что все это не соответствует действительности, так как он предпочитает женщин, женат и воспитывает в этом браке дочь.

Далее Ариэль Ольмерт пишет, что его задела даже не клевета в его адрес, а гомофобия и расизм Яира Нетаниягу, которые проявились помимо его собственной воли.

Затем Ариэль Ольмерт напрямую обращается к оппоненту: "Послушай, дорогой: в отличие от тебя, я никогда не ночевал в официальной резиденции главы правительства, у меня не было водителя и охранников, я не пытался подружиться с президентами других стран или миллиардерами. Я сам зарабатываю себе на жизнь. Я стараюсь убирать за своей собакой, хотя, может, это получается не всегда. Короче, я живу своей собственной жизнью. Твои попытки втянуть меня в вашу извращенную реальность обречены на провал. Я склонен действовать только в рамках закона и, не колеблясь подам в суд на тех, кто распространяет клевету или расистские и гомофобные вымыслы".



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