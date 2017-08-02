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В Израиле

Завершено строительство заградительного сооружения в южной части Хевронского нагорья

время публикации: 16:47 | последнее обновление: 16:47 блог версия для печати фото
Завершено строительство заградительного сооружения в южной части Хевронского нагорья

В среду, 2 августа, завершились работы по возведению заградительного сооружения в южной части Хевронского нагорья, между поселками Таркумия и Мейтар.

Пресс-служба министерства обороны отмечает, что в последние месяцы Управление приграничной полосы и инженерно-строительное подразделение оборонного ведомства возводили заграждение в интенсивном режиме. В среду, 2 августа, был завершен монтаж оставшихся 10 метров бетонного забора, высота которого достигает 7 метров.

Строительство стены, инициированное правительством в целях защиты окрестных поселков, а также для предотвращения проникновения террористов и нелегалов на территорию Израиля, велось под руководством бригадного генерала Эрана Офира, главы Управления приграничной полосы. Заградительное сооружение, длиной в 42 километра, состоит в основном из стены, на которой будут установлены дополнительные средства защиты, и оно заменит собой старое заграждение, построенное на этом месте в прошлом десятилетии.

По словам министра обороны Авигдора Либермана, завершение строительства заградительного сооружения является еще одним шагом, предпринятым оборонным ведомством в целях обеспечения безопасности как местных жителей, так и всех граждан Израиля. "Наша борьба с террором ведется в самых разных направлениях, в том числе и посредством возведения защитной стены. В этом случае, так же, как и в других, работники министерства обороны снова показали отличные способности к планированию и реализации проектов, точно так же, как они действовали во время строительства заградительных сооружений в других частях страны. Я хочу поблагодарить всех, кто был задействован в этом важном проекте, реализованном под руководством бригадного генерала Эрана Офира", - сказал Авигдор Либерман.

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