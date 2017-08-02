Прогноз погоды на 2 августа: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 2 августа, будет солнечно и жарко. В горных и внутренних районах сухо, температура выше среднесезонной, но немного ниже, чем вчера. На побережье – душно, высокая влажность воздуха.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 30-42. В Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне –20-34, на побережье Мертвого моря – 30-41, в Ашкелоне – 26-30, в Ариэле – 20-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-39, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг температура еще немного понизится. В пятницу-субботу – без изменений.