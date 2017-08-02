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В Израиле

Израильская полиция получила водомет с лазерным прицелом

время публикации: 15:08 | последнее обновление: 15:36 блог версия для печати фото
Израильская полиция получила водомет с лазерным прицелом
Израильская полиция получила водомет с лазерным прицелом
Израильская полиция получила водомет с лазерным прицелом

На предприятии, расположенном в кибуце Бейт Альфа, состоялась церемония в честь приема на вооружение полиции водомета шестого поколения. В церемонии приняли участие сотрудники оперативного управления во главе с генерал-майором Алоном Левави.

Как отмечает пресс-служба полиции, водомет – одно из наиболее распространенных в мире средств разгона демонстраций нелетального воздействия. Он установлен на бронированный автомобиль, оборудованный и дополнительными средствами защиты.

Решетка, защищающая лобовое стекло, впервые оснащена электрическим приводом. Спереди машина оснащена лезвием, как у бульдозера. Оно позволяет убирать возведенные на пути водомета заграждения.

Брандспойт оснащен лазерным прицелом, обеспечивающим максимально точное наведение, а специальная камера позволит опознать участников беспорядков с расстояния 200 метров. Водомет можно задействовать и для тушения пожаров.

"Полиция проверяет и другие нелетальные средства, призванные снизить число пострадавших при разгоне манифестаций. Однако водомет – одно из самых эффективных подобных средств. Он защитит тех, кто охраняет закон", - заявил генерал Левави.

В ближайшие дни новое средство борьбы поступит на вооружение Северного округа полиции. Всего же полицейские располагают 14 водометами, рассредоточенными по всей территории Израиля.



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