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В Израиле

Завершился допрос Сары Нетаниягу следователями ЛАХАВ-433

время публикации: 19:54 | последнее обновление: 19:54 блог версия для печати фото
Завершился допрос Сары Нетаниягу следователями ЛАХАВ-433

Около двух часов следователи отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) допрашивали жену премьер-министра, Сару Нетаняигу по делу о правонарушениях, имевших место в резиденции главы правительства.

Расследование этого дела длится более двух лет. Оно началось после публикации отчета государственного контролера, опубликованном в феврале 2015. Тогдашний юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн распорядился начать расследование по фактам, опубликованным в отчете. В этом документе отмечалось, что при управлении резиденцией главы правительства в Иерусалиме, возможно, были нарушены некоторые этические нормы и правила, действующие в отношении политиков, а в ряде случаев есть основания полагать, что был нарушен закон.

29 мая 2016 года полиция сообщила о завершении расследования подозрений в правонарушениях якобы имевших место в резиденции премьер-министра. Как сообщала пресс-служба правоохранительных органов, все материалы, улики и выводы переданы в прокуратуру иерусалимского округа для изучения и принятия решения.

Полиция не сообщала, о каких выводах идет речь, и против кого собраны улики. В свою очередь, СМИ сообщали, что полиция рекомендует предъявить обвинительные заключения жене премьер-министра Саре Нетаниягу, заместителю генерального директора министерства главы правительства Эзре Сайдофу и электрику Ави Фахима.

С момента публикации сообщения о завершении расследования Сару Нетаниягу допрашивали дважды. Ожидается, что сегодняшний допрос станет последним.

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