2 августа 2017 г.
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В Израиле

Задержан отец террориста, совершившего нападение в Явне. Беспорядки в деревне Ятта

время публикации: 17:12 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати

После теракта в супермаркете в Явне сотрудники Общей службы безопасности (ШАБАК) при поддержке военных и пограничников провели обыск в доме террориста и задержали его отца.

После прибытия израильских сотрудников служб безопасности в деревне Ятта, в которой проживал террорист, начались беспорядки, сообщает сайт NRG. Согласно этому источнику, столкновения между молодыми арабами и пограничниками происходят в центре населенного пункта.

В среду, 2 августа, примерно в 11:55 поступило сообщение о нападении с применением холодного оружия в супермаркете в Явне. В результате нападения был тяжело ранен 42-летний заместитель управляющего отделением супермаркета "Шуферсаль" на улице Санедрин в Явне. Нападавший, 19-летний житель Ятты, задержан.

Пострадавший с ножевыми ранениями спины и головы доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте. В настоящий момент его состояние оценивается, как тяжелое и нестабильное.

Радиостанция "Кан Бет" сообщает, что нападавший работал в супермаркете, и между ним и пострадавшим вспыхнула ссора. После нападения подозреваемый пытался скрыться, однако был задержан гражданами. Полиция расследует это нападение как теракт.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Проведен обыск в доме террориста, совершившего нападение в Явне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Теракт в Явне, тяжело ранен мужчина







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Среда, 2 августа 2017 г.
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