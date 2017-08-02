При поддержке военных и пограничной полиции в деревне Ята (к югу от Хеврона) сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели обыск в доме террориста, совершившего сегодня нападение в Явне.
2 августа 2017 г.
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Проведен обыск в доме террориста, совершившего нападение в Явне
Среда, 2 августа 2017 г.
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