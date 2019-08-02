Либерман, "Ликуд" и раздробленный правый лагерь. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Вечером 30 июля 13-й павильон в "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве был заполнен почти до отказа. Презентация списка партии "Наш дом Израиль" превратилась в хорошо подготовленный партийный митинг. Все было отрежиссировано точно: арендован не самый крупный павильон в "Ганей Тааруха", за несколько часов до мероприятия был презентован джингл партии, очень напоминавший лучшие предвыборные песни "Ликуда" конца 90-х годов. Авигдор Либерман начал свое выступление в 20:06, гарантированно попав в вечерние выпуски новостей. Все это резко контрастировало с аналогичным мероприятием, проходившем лишь пять месяцев назад. Тогда в одном из общественных центров в Ашкелоне несколько десятков активистов НДИ обсуждали лишь один вопрос: удастся ли партии преодолеть электоральный барьер. На сей раз этот вопрос расценивался бы как плохая шутка. "Вот теперь Нетаниягу в панике", – сказал мне депутат от НДИ. "Его не пугают ни Иран, ни Сирия. Но когда он видит взлет Либермана, он в панике".

Был ли глава правительства в тот день в панике, неизвестно. Но за мероприятием в "Ганей Тааруха" следить он не мог. Так как, одновременно с хэппенингом НДИ, в одном из пабов Ришон ле-Циона проходила не анонсировавшаяся широко встреча главы правительства с русскоязычными блогерами.

Очевидно, что острый, изобретательный и эффективный кампейн НДИ не прибавляет спокойствия в штабе правящей партии. "Ликуд" напоминает сейчас боксера, который упустил инициативу, пропускает удар за ударом и никак не может найти действенные контрмеры. Презентация профессионального кандидата на пост министра здравоохранения Леонида Эйдельмана, скорее всего сработала эффективней, чем вывешивание плаката с изображением встречи с Путиным, встреча премьером репатриантов из Украины и дружеская беседа с блогерами. "Ликуду" предстоит непростая работа по поиску ответных ходов.

На исходе недели завершилась подача предвыборных списков.

В левом лагере все оформилось довольно быстро, хоть и со взаимными обвинениями и упреками. "Кахоль-Лаван" остался единым блоком, по меньшей мере, до выборов. Амир Перец и Орли Леви-Абукасис приняли стратегическое решение баллотироваться самостоятельно. Эхуд Барак и Ницан Горовиц нашли друг друга в борьбе против электорального барьера. Арабские партии преодолели в первую очередь личные противоречия, понимая, что либо вместе, либо никак.

Фрагментация на правом фланге достигла масштаба, который остро напомнил начало 90-х годов. Союз, заключенный "Новыми правыми" с "Ихуд Мифлагот а-Ямин" не повлек за собой цепной реакции, в первую очередь из-за разногласий внутри уже существующего союза. Расклад сил был следующим: Айелет Шакед ("Новые правые" за союз всех со всеми на правом фланге. Нафтали Беннет ("Новые правые") против союза с "Ихуд Мифлагот а-Ямин", а уж коль скоро он состоялся, Беннет был категорически против приглашения партии "Оцма Иегудит". По просьбе Шакед он вел переговоры и делал это добросовестно, но в политических кругах убеждены, что, если бы речь шла о чем-то, во что бывший глава минпроса верит всей душой, его изобретательность и эффективность на переговорах были бы иными. Бецалель Смотрич ("Ихуд Мифлагот а-Ямин") был за союз с "Оцма Иегудит", а раввин Рафи Перец из той же партии был против, но, раз Нетаниягу попросил, – и он был за.

Вопреки официальной версии канцелярии премьер-министра, в политических кругах заявляют, что глава правительства активно принимал участие в переговорах между правыми партиями. Биньямин Нетаниягу продвигал идею союза "Ихуд Мифлагот а-Ямин" с "Оцма Иегудит" в обход "Новых правых", а затем присоединения "Оцма Иегудит" к уже созданному союзу. Нетаниягу опасался утраты голосов правых избирателей, если "Оцма Иегудит" будет баллотироваться самостоятельно и не пройдет электоральный барьер, глава правительства не хотел видеть Айелет Шакед во главе крупного правого блока, с которым после выборов придется вести коалиционные переговоры. Но был и элемент политического расчета в этих усилиях премьер-министра. "Нетаниягу надеялся, что объединение с "Оцма Иегудит" оттолкнет право-либеральных кандидатов и вернет их в "Ликуд". И волки будут сыты, и овцы целы", – пояснил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il источник в "Ликуде".

Несмотря на противоречивые интересы участников, переговоры с "Оцма Иегудит" велись в прямом смысле слова до последних минут перед закрытием предвыборных списков. Итамару Бен-Гвиру предлагалось восьмое место и пост заместителя спикера. Он требовал пятое, и остался за бортом. Беннет одержал своеобразную победу над Шакед и Нетаниягу.

Партия "Зеут" рассматривалась как естественный союзник "Новых правых" в то время, когда их возглавлял Нафтали Беннет. С приходом к руководству партией Айелет Шакед на этот союз было наложено вето, причина которого до конца не ясна. Источники в "Зеут" утверждают, что бывшая министр юстиции опасалась возражений в "Ихуд Мифлагот а-Ямин" против такого союза. Как бы то ни было, Фейглин, переживший кризис в партии в последние недели, после долгих колебаний принял решение баллотироваться самостоятельно. На прошлых выборах, когда популярность "Зеута" была крайне высока, партия набрала два мандата, не приблизившись к электоральному барьеру. Задача, стоящая перед Фейглиным на сей раз, гораздо сложнее.

Партия "Ноам", чей вес оценивается примерно в 15 тысяч голосов (примерно пол-мандата), даже если добредет до финиша, не повлияет на окончательный расклад.

Может ли потеря 3-4 мандатов правого лагеря стать для него роковым, как произошло в 1992 году? С одной стороны, это представляется малореальным, так как даже в этом случае левоцентристский лагерь столкнется с огромными трудностями при попытке сформировать коалицию. С другой стороны, потеря любого мандата еще более усложняет и без того непростую задачу: получение "Ликудом", ультраортодоксами и правыми 61 мандата. Несмотря на то, что в нынешней предвыборной кампании тема русскоязычных избирателей обсуждается весьма живо, большинство партий не стали добавлять в свои списки репатриантов из бывшего СССР, оставив предвыборный состав неизменным. Лишь Тали Плоскова, представитель прекратившей свое существование партии "Кулану", заняла 35 место в списке "Ликуда". В настоящий момент, оно вряд ли может считаться реальным.

Подача предвыборных списков завершает первый этап предвыборной кампании. В ближайший месяц политикам предстоит решить задачу привлечения внимания избирателей, утомленных повторной предвыборной кампанией и августовской жарой.