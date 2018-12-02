Полиция задержала десятки медиков, подозреваемых в получении фальшивых дипломов в Армении

В воскресенье, 2 декабря, полиция задержала 40 медиков, стажеров и фармацевтов, подозреваемых в том, что они при поступлении на работу предоставляли фальшивые дипломы о завершении учебы в армянских вузах.

Подозреваемые представляли дипломы, свидетельствовавшие о якобы завершении учебы, и на основании этих документов получали право на профессиональную практику в Израиле. На самом же деле, эти "медики" не получали достаточного образования, говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Как сообщает полиция, расследование началось после того, как в министерство здравоохранения поступила анонимная жалоба. Длительное время расследование было тайным, и лишь после того, как в распоряжении полиции оказалось достаточно улик, подозреваемые, большинство из которых проживают в арабских населенных пунктах, были задержаны.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые учились в различных учебных заведениях за рубежом. После того, как не сумели закончить учебу и сдать все экзамены, они вступили в контакт с мошенником, который направил их в учебные заведения Saint Teresa, Mkhitar Gosh и Haybusak в Армении. При помощи мошенника студенты поступали в эти вузы, учились там короткое время и получали дипломы о завершении учебы.

По возвращении в Израиль они представляли свои документы в министерстве здравоохранения, и некоторым удавалось пройти квалификационный экзамен и получить должности в государственных больницах или структурах минздрава.

Один из подозреваемых, житель Арара, был задержан в тот момент, когда находился на смене, являясь врачом в терапевтическом отделении одной из наиболее известных израильских больниц. В момент задержания еще одного подозреваемого, жителя Тиры, который выдавал себя врача-терапевта, из дома, где проходил обыск, скрылся его отец, имевший при себе две единицы стрелкового оружия: автомат "Калашников" и пистолет-пулемет "Карл Густав".

Полиция сообщает, что еще один подозреваемый, являвшийся владельцем стоматологической клиники, в прошлом отбывал наказание за преступления против безопасности государства.

При обыске в домах подозреваемых были обнаружены разъяснительные материалы на арабском языке о том, как могут студенты, испытывающие трудности в ходе учебы за границей, перевестись в армянские или грузинские вузы для получения медицинских специальностей.

После допроса задержанные предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.





