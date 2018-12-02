Дело 4000: полиция рекомендует отдать под суд Биньямина и Сару Нетаниягу по обвинению в получении взяток

В воскресенье, 2 декабря, полиция и Управление ценными бумагами сообщили о завершении расследования по делу 4000 (о коррупции в компании "Безек").

В сообщении правоохранительных органов говорится, что по итогам расследования сформирована доказательная база, позволяющая предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаниягу, его супруге Саре Нетаниягу, владельцу "Безек" Шаулю Аловичу и некоторым дополнительным фигурантам дела.

Биньямину Нетаниягу рекомендовано предъявить обвинения в получении взяток. Полиция также инкриминирует главе правительства обман общественного доверия и получение благ незаконным путем при отягчающих обстоятельствах.

В отношении Сары Нетаниягу полиция рекомендует подать обвинения в соучастии при получении взяток, в обмане общественного доверия и создании помех ходу следствия и суднбных процедур.

В сообщении полиции говорится, что в отношении Шауля Аловича сформирована доказательная база, позволяющая предъявить ему обвинения в даче взяток, создании помех ходу следствия и судебных процедур, нарушении законодательства, запрещающего отмывание денег, а также – нарушении закона о ценных бумагах.

Помимо указанным выше, полиция собрала улики в отношении следующих фигурантов дела:

Ирис Алович, жена Шауля Аловича: дача взяток, создание помех ходу следствия и судебных процедур и нарушение закона о запрете на отмывание денег.

Амикам Шорер, приближенный Шалуя Аловича: оказание помощи при даче взяток, административные правонарушения при управлении концерном, нарушение закона о ценных бумагах, нарушение закона о запрете на отмывание денег.

Зеэв Рубинштейн, заместитель главы совета директоров Bonds: посредничество при даче взяток и соучастие при получении взяток.

Стелла Хендлер, генеральный директор "Безек": обман общественного доверия в корпорации и нарушение закона о ценных бумагах.

Ор Алович: обман общественного доверия в корпорации и нарушение закона о ценных бумагах.

В отношении Яира Нетаниягу, Эли Камира и Эйтана Цафрира, являвшихся подозреваемыми, расследование прекращено за недостаточностью улик.

В сообщении, опубликованном полицией, отношения между премьер-министром, его приближенными и Шаулем Аловичем характеризуются как коррумпированные.

"Следственные органы обнаружили доказательства того, что в 2012-2017 годах премьер-министр и его приближенные грубо вмешивались, иногда на повседневной основе, в содержание материалов, публикуемых новостным сайтом Walla, а также пытались влиять на назначение влиятельных фигур в редакции: редакторов и корреспондентов. С этой целью использовались связи семьи Нетаниягу с Шаулем и Ирис Алович", – говорится в выводах полиции. Целью этого вмешательства, как считает полиция, было продвижение личных интересов премьер-министра и его приближенных путем публикации хвалебных текстов и удаления с сайта критических материалов о деятельности премьер-министра и его приближенных.

"Данные расследования свидетельствуют также о том, что семья Алович вмешивалась в содержание публикаций на сайте Walla в обмен на выгодные для них и для компании "Безек" регуляторские решения премьер-министра. Это делалось с целью продвижения интересов компании "Безек" и Шауля Аловича, как ее владельца", – отмечается в сообщении полиции.

Из окружения премьер-министра, от имени Биньямина Нетаниягу, передали текст следующего заявления: "Рекомендации полиции, касающиеся меня и моей супруги, никого не могут удивить; также понятно, почему именно в это время они публикуются. Об этих рекомендациях было решено, и они были слиты в прессу, еще до начала следствия. Рекомендации полиции не имеют никакого юридического статуса. Лишь в последнее время уполномоченные инстанции категорично отвергли рекомендации полиции касательно ряда общественных деятелей. Я уверен, что и в этом случае уполномоченные инстанции после проверки материалов придут к подобным выводам – что ничего не было, потому что ничего нет".

Шауль Алович заявил через своего адвоката Жака Хена: "Уже очень давно полиция при помощи утечек информации сообщала нам о готовящихся рекомендациях. Речь идет о "холодных макаронах", ничто не ново под солнцем. Шауль Алович продолжает утверждать, что не совершал никаких преступлений".

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