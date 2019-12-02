Нетаниягу отправится в Лондон, где в кулуарах встречи лидеров NATO обсудит иранскую угрозу

Во вторник, 3 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует вылететь в Лондон, где 3-4 декабря будет проходить двухдневная встреча лидеров стран NATO, сообщают 13-й израильский телеканал и другие СМИ.

Израиль не является членом NATO. Но в кулуарах этой встречи Нетаниягу рассчитывает провести переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главной темой переговоров, как передает радиостанция "Кан Бет" будет иранская угроза.

Эта же тема была поднята Нетаниягу во время телефонной беседы с американским президентом Дональдом Трампом, состоявшейся вечером в субботу, 1 декабря (по времени США), уведомляет пресс-служба Белого дома.

1 декабря Нетаниягу подверг резкой критике власти Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, которые присоединились к платёжной системе ЕС-Иран Instex (Instrument for Supporting Trade Exchanges), позволяющей поддерживать торговые отношения с Тегераном в обход американских санкций. Израильский премьер заявил: "В то время, когда иранский режим уничтожает собственный народ, европейские страны поддерживают это смертоносный режим".

МИД Израиля также выступил с осуждением действий шести европейских стран, направленных на преодоление американских санкций против Ирана.