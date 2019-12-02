Спикеру Кнессета направлено обвинительное заключение по делам Нетаниягу

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит направил спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну обвинительное заключение, которое он намерен представить в суд по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В своем письме Мандельблит сообщил, что обвинительное заключение будет представлено в окружной суд Иерусалима, в котором будет слушаться дело Нетаниягу.

Мандельблит отметил также, что 2 декабря начался отсчет 30 дней, в течение которых глава правительства может попросить Кнессет предоставить ему парламентский иммунитет.

В настоящий момент неясно, кто будет обсуждать вопрос об иммунитете, так как это является прерогативой организационной комиссии Кнессета, так и не сформированной после сентябрьских выборов из-за разногласий между "Ликудом" и "Кахоль Лаван".

Юридический советник Кнессета Эяль Инон сообщил депутатам, что нет юридических препятствий, мешающих созданию организационной комиссии Кнессета, "если будет большинство". Источник в "Кахоль Лаван" заявил корреспонденту NEWSru.co.il: "Мы поддержим создание комиссии, чтобы не откладывать начало суда".

Неизвестно попросит ли Нетаниягу об иммунитете, так как глава НДИ Авигдор Либерман дал понять, что не поддержит эту просьбу, а без поддержки НДИ нет шансов на получение большинства.

Прокуратура намерена вызвать в суд по делам Нетаниягу не менее 300 свидетелей обвинения.

Биньямин Нетаниягу в своем Facebook прокомментировал информацию о намерении прокуратуры заслушать более 300 свидетелей. "Если есть серьезные претензии, не надо 333 свидетеля, если нет, то 333 свидетеля не помогут", - написал он.

21 ноября юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что главе правительства Биньямина Нетаниягу будут предъявлены обвинения по трем делам: 4000, 2000 и 1000. По всем трем делам премьер-министр будет обвинен в обмане общественного доверия, по "делу 4000" – и во взяточничестве.

Напомним, что в рамках "дела 4000" расследовались контакты Нетаниягу с владельцем компании "Безек" и сайта Walla Шаулем Аловичем в 2012-2017 годах. По версии следствия, Нетаниягу получил позитивное освещение на сайте Walla в обмен на услуги Аловичу, общая стоимость которых оценивается почти в миллиард шекелей.

"Дело 1000" было связано с получением семьей Нетаниягу незаконным путем подарков от бизнесменов на сумму в сотни тысяч шекелей.

"Дело 2000" рассматривало контакты Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.

Биньямин Нетаниягу отвергает все обвинения в свой адрес и называет предъявление ему обвинений попыткой государственного переворота.

Оппозиция требует отставки Нетаниягу.





