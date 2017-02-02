Житель Восточного Иерусалима приговорен к 3,5 годам тюрьмы по "террористическим" статьям

В четверг, 2 февраля, окружной суд Иерусалима приговорил Махммуда Абаси к 3,5 годам тюремного заключения по ряду "террористических статей".

Махммуд Абаси ранее был признан виновным в поддержке террористической организации, в подстрекательстве к насилию, в подготовке теракта с применением огнестрельного оружия, в попытках поджога имущества, принадлежащего евреям.

В частности, в материалах обвинительного заключения говорится, что обвиняемый бросал бутылки с зажигательной смесью в автомобили, принадлежащие евреям.