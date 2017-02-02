Полиция: все подростки, сбежавшие из автобуса, задержаны

Полиция сообщила, что все подростки, задержанные во время эвакуации синагоги в Амоне и затем сбежавшие из автобуса, вновь задержаны.

Представитель полиции сообщил радиостанции "Решет Бет", что в ближайшие дни будет проведено расследование обстоятельств, при которых подростки были задержаны, и, если будет обнаружено, что кто-то из них нарушил закон, будет подано обвинение.

Тринадцать человек, эвакуированных из синагоги в Амоне, сбежали из автобуса, который вывозил их с территории форпоста.

Согласно опубликованной информации, недалеко от поселения Офра путь автобусу был прегражден. Несколько пассажиров выбили стекла и выпрыгнули из окна.