2 февраля 2017 г.
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В Израиле

Полиция: все подростки, сбежавшие из автобуса, задержаны

время публикации: 17:26 | последнее обновление: 17:45 блог версия для печати фото
Полиция: все подростки, сбежавшие из автобуса, задержаны

Полиция сообщила, что все подростки, задержанные во время эвакуации синагоги в Амоне и затем сбежавшие из автобуса, вновь задержаны.

Представитель полиции сообщил радиостанции "Решет Бет", что в ближайшие дни будет проведено расследование обстоятельств, при которых подростки были задержаны, и, если будет обнаружено, что кто-то из них нарушил закон, будет подано обвинение.

Тринадцать человек, эвакуированных из синагоги в Амоне, сбежали из автобуса, который вывозил их с территории форпоста.

Согласно опубликованной информации, недалеко от поселения Офра путь автобусу был прегражден. Несколько пассажиров выбили стекла и выпрыгнули из окна.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 февраля 2017 г.
Эвакуированные из синагоги Амоны люди разбили окна автобуса и сбежали







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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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