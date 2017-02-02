В аэропорту Бен-Гурион будут отремонтированы туалеты после публикации в Facebook

Представители Управления аэропортами позвонили автору поста о грязных туалетах в зоне прилета аэропорта Бен-Гурион и сообщили, что ее жалоба была принята к сведению и будут предприняты меры.

15 января Ади Гарти-Наар, начальник отдела актуальных новостей на 2-м канале, после возвращения из отпуска в Амстердаме, в своем блоге на Facebook, написала: первое, что ждет израильтянина возвращающегося из-за границы - это грязные, плохо пахнущие туалеты в зоне прилета аэропорта. Видно, что туалеты давно не ремонтировались. Гарти-Наар, задав пару простых вопросов о том, сколько может стоить уборка туалетов и их ремонт, поставила ссылку на Управление аэропортов.

Спустя две недели автору поста позвонили из Управления аэропортов. В своем блоге Ади Гарти-Наар сообщила, что говоривший с ней представитель Управления сообщил о решении начать капитальный ремонт в туалетах в течение этого года.





