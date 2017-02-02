2 февраля 2017 г.
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В Израиле

Полиция завершила эвакуацию жителей Амоны

время публикации: 02:23 | последнее обновление: 02:34 блог версия для печати фото
Полиция завершила эвакуацию жителей Амоны

В ночь на четверг, 2 февраля, полиция завершила принудительную эвакуацию жителей Амоны.

На территории форпоста продолжают оставаться около 200 активистов, забаррикадировавшихся в помещении местной синагоги. Как ожидается, их эвакуация начнется в утренние часы.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений между сотрудниками полиции и поселенцами легкие травмы получили 24 полицейских и семеро гражданских лиц. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц. Были задержаны 13 участников беспорядков.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 февраля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 февраля 2017 г.
Принудительная эвакуация жителей Амоны. Хронология событий







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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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