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В Израиле

В больнице остается единственная пострадавшая при эвакуации Амоны

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 09:17 блог версия для печати фото
Амона, 1 февраля 2017 года

По состоянию на 9 утра четверга, 2 февраля, в больнице "Адаса Эйн-Керем" остается единственная пострадавшая в ходе операции по эвакуации жителей и защитников форпоста Амона в Самарии. Это девушка-пограничница, госпитализированная в связи с переохлаждением.

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1 февраля в больницы Иерусалима были доставлены 25 пострадавших во время проведения этой операции. Почти все они получили легкие травмы или химические ожоги глаз. 24 пострадавших были выписаны вечером или минувшей ночью.

В больницу "Шаарей Цедек" были доставлены пятеро пострадавших, в их числе трое подростков, защищавших Амону, сотрудник полиции и военнослужащий.

Большинство пострадавших привозили в больницы "Адаса Ар а-Цофим" и "Адаса Эйн-Керем".

В полиции заявляют, что пострадали 24 сотрудника правоохранительных органов, некоторые из которых были госпитализированы.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 февраля 2017 г.
Полиция завершила эвакуацию жителей Амоны







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