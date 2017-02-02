В больнице остается единственная пострадавшая при эвакуации Амоны

По состоянию на 9 утра четверга, 2 февраля, в больнице "Адаса Эйн-Керем" остается единственная пострадавшая в ходе операции по эвакуации жителей и защитников форпоста Амона в Самарии. Это девушка-пограничница, госпитализированная в связи с переохлаждением.

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1 февраля в больницы Иерусалима были доставлены 25 пострадавших во время проведения этой операции. Почти все они получили легкие травмы или химические ожоги глаз. 24 пострадавших были выписаны вечером или минувшей ночью.

В больницу "Шаарей Цедек" были доставлены пятеро пострадавших, в их числе трое подростков, защищавших Амону, сотрудник полиции и военнослужащий.

Большинство пострадавших привозили в больницы "Адаса Ар а-Цофим" и "Адаса Эйн-Керем".

В полиции заявляют, что пострадали 24 сотрудника правоохранительных органов, некоторые из которых были госпитализированы.