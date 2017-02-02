Бригадный генерал Офек Бухрис приговорен к семи месяцам заключения условно

В четверг, 2 февраля, военный суд утвердил досудебную сделку с бригадным генералом Офеком Бухрисом. В рамках сделки, бригадный генерал Бухрис признал себя виновным во вступлении в запрещенную сексуальную связь с подчиненной и в недостойном офицера поведении.

Суд приговорил его к семи месяцам тюремного заключения условно сроком на три года и к двум месяцам тюремного заключения условно сроком на два года. Офек Бузхрис будет понижен в звании до полковника, и на него не наложен штраф.

Изначально Офек Бухрис обвинялся также в изнасиловании, однако позднее этот пункт обвинения был снят.

Сам Офек Бухрис утверждал, что согласился на досудебную сделку, чтобы освободить свою семью от тягот, с которыми связано судебное разбирательство.