2 февраля 2017 г.
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В Израиле

Бригадный генерал Офек Бухрис приговорен к семи месяцам заключения условно

время публикации: 09:45 | последнее обновление: 09:57 блог версия для печати фото
Офек Бухрис

В четверг, 2 февраля, военный суд утвердил досудебную сделку с бригадным генералом Офеком Бухрисом. В рамках сделки, бригадный генерал Бухрис признал себя виновным во вступлении в запрещенную сексуальную связь с подчиненной и в недостойном офицера поведении.

Суд приговорил его к семи месяцам тюремного заключения условно сроком на три года и к двум месяцам тюремного заключения условно сроком на два года. Офек Бузхрис будет понижен в звании до полковника, и на него не наложен штраф.

Изначально Офек Бухрис обвинялся также в изнасиловании, однако позднее этот пункт обвинения был снят.

Сам Офек Бухрис утверждал, что согласился на досудебную сделку, чтобы освободить свою семью от тягот, с которыми связано судебное разбирательство.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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