2 февраля 2017 г.
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16:45 Глава МВБ: все действия полицейских в Амоне зафиксированы на видео
В Израиле

Глава МВБ: все действия полицейских в Амоне зафиксированы на видео

время публикации: 16:45 | последнее обновление: 17:13 блог версия для печати фото
Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан в ответ на жалобы на "жестокость" полицейских в Амоне, заявил, что все действия сотрудников правоохранительных органов регистрировались на видео.

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В своем блоге на Twitter Гилад Эрдан написал, что у всех сотрудников полиции, находившихся на "первой линии" при эвакуации Амоны, были видеокамеры, фиксирующие происходящее. Кроме того, проводилась оперативная съемка происходящего.

"Все поступающие жалобы можно проверить. Только я рекомендую всем успокоиться и не воздержаться от пустых обвинений", - написал министр в своем блоге.

Отметим, что перед началом эвакуации забаррикадировавшихся в синагоге защитников Амоны Гилад Эрдан опубликовал "твитт", в котором назвал находящуюся в синагоге молодежь "хулиганами", не имеющими уважения ни к синагоге, ни к религии, ни к раввинам. Он рекомендовал полиции проявить жесткость при эвакуации "хулиганов".

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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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