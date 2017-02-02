Глава МВБ: все действия полицейских в Амоне зафиксированы на видео

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан в ответ на жалобы на "жестокость" полицейских в Амоне, заявил, что все действия сотрудников правоохранительных органов регистрировались на видео.

- Штурм и эвакуация Амоны завершены. Фоторепортаж

В своем блоге на Twitter Гилад Эрдан написал, что у всех сотрудников полиции, находившихся на "первой линии" при эвакуации Амоны, были видеокамеры, фиксирующие происходящее. Кроме того, проводилась оперативная съемка происходящего.

"Все поступающие жалобы можно проверить. Только я рекомендую всем успокоиться и не воздержаться от пустых обвинений", - написал министр в своем блоге.

Отметим, что перед началом эвакуации забаррикадировавшихся в синагоге защитников Амоны Гилад Эрдан опубликовал "твитт", в котором назвал находящуюся в синагоге молодежь "хулиганами", не имеющими уважения ни к синагоге, ни к религии, ни к раввинам. Он рекомендовал полиции проявить жесткость при эвакуации "хулиганов".