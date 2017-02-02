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В Израиле

К 9 годам тюрьмы приговорен хакер и продюсер шоу "Рождение звезды" из сектора Газы

время публикации: 19:18 | последнее обновление: 19:21 блог версия для печати фото
К 9 годам тюрьмы приговорен хакер и продюсер шоу "Рождение звезды" из сектора Газы

В четверг, 2 февраля, окружной суд Беэр-Шевы приговорил к девяти годам тюремного заключения жителя сектора Газы 23-летнего Маджада Авада, взломавшего систему управления армейскими беспилотниками.

Согласно материалам обвинительного заключения, хакер из сектора Газы, связанный с группировкой "Исламский джихад", сумел взломать систему и получить доступ к камерам, установленным на беспилотниках ЦАХАЛа и отслеживавшим ситуацию на дорогах Израиля и Палестинской автономии.

Известно, что Маджад Авада также был продюсером реалити-шоу "Рождение звезды" на палестинском телевидении.

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