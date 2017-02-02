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В Израиле

Арестованный в Израиле брат главы спецслужбы ХАМАС оказался душевнобольным

время публикации: 18:55 | последнее обновление: 19:20 блог версия для печати фото
Арестованный в Израиле брат главы спецслужбы ХАМАС оказался душевнобольным

Задержанный на границе с сектором Газы Билаль Разаина, приходящийся родным братом Мустафе Разаину, главе службы внутренней безопасности ХАМАС, оказался душевнобольным. Его родственники утверждают, что он не связан с ХАМАС, не участвовал в строительстве туннелей и не выполнял поручений брата.

По данным сайта "Гаарец", 27 ноября 24-летний Билаль Разаина перешел границу сектора Газы и был задержан израильскими военнослужащими. 28 декабря против него было подано обвинительное заключение в окружной суд Беэр-Шевы на основе информации, полученной следователями ШАБАК от самого задержанного.

Согласно этой информации Разаина состоял в "Бригадах Изаддина аль-Касама" (боевом крыле ХАМАС), участвовал в строительстве туннелей, а также исполнял поручения высокопоставленного брата.

После того, как Израиль сообщил о задержании родного брата Мустафы Разаина, главе службы внутренней безопасности ХАМАС, родственники юноши опубликовали заявление, в котором сообщили, что юноша имеет психические отклонения, нуждается в постоянном лечении, а про ХАМАС – он все выдумал. Родственники также обвинили Израиль в том, что признательные показания у юноши были получены под пытками.

26 января суду в Беэр-Шеве было представлено заключение психиатров, что задержанный не может отвечать за свои поступки и нуждается в стационарном психиатрическом лечении. Он был помещен в психиатрическую клинику в Беэр-Шеве и ожидается, что 6 февраля его адвокаты обратятся в суд с просьбой закрыть дело.

Сайт "Гаарец" напоминает, что ХАМАС удерживает в секторе Газы двух израильтян, Авера Менгисту и Джумаа Абу Ганима, которые также никогда не служили в армии и оба психически больны. Однако ХАМАС не проявляет заинтересованности в обмене Билаля Разаина на израильтян.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 января 2017 г.
"Кул аль-Араб": Израиль готов к сделке с ХАМАС при условии высылки террористов в Газу или в Катар
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 декабря 2016 г.
На границе с Газой арестован брат главы службы безопасности ХАМАС. Подробности







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