Госконтролер передал парламентариям очередную главу отчета по "Нерушимой скале"

В четверг, 2 февраля, государственный контролер Йосеф Шапира передал парламентской комиссии под руководством Карин Эльхарар очередную главу отчета о деятельности правительства во время операции "Нерушимая скала".

Радиостанция "Решет Бет" передала, что глава касается туннелей террористов в секторе Газы и просчетам правительства при принятии решений, касающихся борьбы с новой угрозой.

По информации "Решет Бет", во вторник, 7 февраля, члены комиссии соберутся для обсуждения новой части отчета. Они также решат, будет ли она опубликована полностью или только отдельные ее части.