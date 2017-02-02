2 февраля 2017 г.
последняя новость: 22:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:05 В Тель-Авиве проходит акция протеста, участники которой требуют отставки Нетаниягу
19:55 В результате ДТП на 6-м шоссе легкие травмы получили около 20 человек
19:48 Палестинская водительница протаранила автомобиль полиции на въезде в поселение Адам
19:31 Полиция снимала эвакуацию Амоны с помощью дронов. ВИДЕО
19:18 К 9 годам тюрьмы приговорен хакер и продюсер шоу "Рождение звезды" из сектора Газы
18:55 Арестованный в Израиле брат главы спецслужбы ХАМАС оказался душевнобольным
17:59 Житель Восточного Иерусалима приговорен к 3,5 годам тюрьмы по "террористическим" статьям
17:26 Полиция: все подростки, сбежавшие из автобуса, задержаны
17:12 Госконтролер передал парламентариям очередную главу отчета по "Нерушимой скале"
16:45 Глава МВБ: все действия полицейских в Амоне зафиксированы на видео
В Израиле

Госконтролер передал парламентариям очередную главу отчета по "Нерушимой скале"

время публикации: 17:12 | последнее обновление: 17:14 блог версия для печати фото
Госконтролер передал парламентариям очередную главу отчета по "Нерушимой скале"

В четверг, 2 февраля, государственный контролер Йосеф Шапира передал парламентской комиссии под руководством Карин Эльхарар очередную главу отчета о деятельности правительства во время операции "Нерушимая скала".

Радиостанция "Решет Бет" передала, что глава касается туннелей террористов в секторе Газы и просчетам правительства при принятии решений, касающихся борьбы с новой угрозой.

По информации "Решет Бет", во вторник, 7 февраля, члены комиссии соберутся для обсуждения новой части отчета. Они также решат, будет ли она опубликована полностью или только отдельные ее части.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 января 2017 г.
Комиссия Кнессета по госконтролю проголосовала за публикацию отчета об операции "Нерушимая скала"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Отложена публикация отчета госконтролера об операции "Нерушимая скала"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
Яалон против Беннета: госконтролер представит депутатам первую часть отчета об операции "Нерушимая скала"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 января 2017 г.
СМИ: отчет о просчетах правительства во время "Нерушимой скалы" может подвергнуться "цензуре"







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 2 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017