2 февраля 2017 г.
последняя новость: 22:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:05 В Тель-Авиве проходит акция протеста, участники которой требуют отставки Нетаниягу
19:55 В результате ДТП на 6-м шоссе легкие травмы получили около 20 человек
19:48 Палестинская водительница протаранила автомобиль полиции на въезде в поселение Адам
19:31 Полиция снимала эвакуацию Амоны с помощью дронов. ВИДЕО
19:18 К 9 годам тюрьмы приговорен хакер и продюсер шоу "Рождение звезды" из сектора Газы
18:55 Арестованный в Израиле брат главы спецслужбы ХАМАС оказался душевнобольным
17:59 Житель Восточного Иерусалима приговорен к 3,5 годам тюрьмы по "террористическим" статьям
17:26 Полиция: все подростки, сбежавшие из автобуса, задержаны
17:12 Госконтролер передал парламентариям очередную главу отчета по "Нерушимой скале"
16:45 Глава МВБ: все действия полицейских в Амоне зафиксированы на видео
В Израиле

Минпрос отчитался о выполнении рекомендаций комиссии по оплате работы педагогов

время публикации: 11:17 | последнее обновление: 11:17 блог версия для печати фото
Минпрос отчитался о выполнении рекомендаций комиссии по оплате работы педагогов

В среду, 1 февраля, пресс-служба министерства просвещения опубликовала отчет о выполнении рекомендаций комиссии по оплате работы преподавателей.

По сообщению пресс-службы, к настоящему моменту министерство просвещения полностью выполнило следующие пункты отчета: оплата проезда преподавателям, которые живут далеко от места работы; в часы приема посетителей в окружных отделениях минпроса, преподаватели смогут получить услуги в едином пункте; ускоренная помощь директорам школ и их заместителям в решении вопросов, касающихся зарплаты преподавателей; профессиональные курсы для преподавательского состава в различных районах.

Министерство просвещения также начало проводить мероприятия для студентов третьего курса педагогических колледжей и факультетов. Эти мероприятия разъясняют студентам, какова система министерства просвещения и по какому принципу формируется зарплата. Помимо этого, министерство предоставляет в интернете информацию об условиях занятости преподавателей.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 2 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017