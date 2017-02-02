Минпрос отчитался о выполнении рекомендаций комиссии по оплате работы педагогов

В среду, 1 февраля, пресс-служба министерства просвещения опубликовала отчет о выполнении рекомендаций комиссии по оплате работы преподавателей.

По сообщению пресс-службы, к настоящему моменту министерство просвещения полностью выполнило следующие пункты отчета: оплата проезда преподавателям, которые живут далеко от места работы; в часы приема посетителей в окружных отделениях минпроса, преподаватели смогут получить услуги в едином пункте; ускоренная помощь директорам школ и их заместителям в решении вопросов, касающихся зарплаты преподавателей; профессиональные курсы для преподавательского состава в различных районах.

Министерство просвещения также начало проводить мероприятия для студентов третьего курса педагогических колледжей и факультетов. Эти мероприятия разъясняют студентам, какова система министерства просвещения и по какому принципу формируется зарплата. Помимо этого, министерство предоставляет в интернете информацию об условиях занятости преподавателей.